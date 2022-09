Nee, VRT, niet alle jongeren vinden FIRE de max

Over FIRE is al veel gezegd en geschreven. De recentste communicatie van de VRT verdedigt de docu door te stellen dat ze wil tonen wat er leeft bij jongeren. Wel, laat hier dan het standpunt van een jongere aan bod komen.

Want VRT wil verjongen. Bij die verjonging hoort ook een nieuwe hippere inkleding van haar online aanwezigheid: VRT NU ruimde plaats voor VRT MAX. Bijgevolg kan ook een online docureeks die volledig moet inspelen op de interesses van het jongere publiek niet uitblijven, die docureeks is FIRE: Financially Independent, Retire Early.

Het is een beweging van jonge mensen, twintigers en dertigers, die ernaar streven om via slimme investeringen al op jonge leeftijd te kunnen stoppen met werken. Terwijl heel Vlaanderen zich opmaakt voor wellicht één van de moeilijkste winters sinds jaren, schotelt de VRT haar kijkers een groep dubieuze crypto-investeerders voor die hen een rondleiding bieden in een villa in Dubai of een kijkje op het dek van een luxejacht. Wereldvreemd.

Ze beweren dat extreem risicovolle beleggingen in cryptomunten de weg zijn naar de rijkdom. Cryptomunten die, oh ironie, ook nog eens enorm veel energie verbruiken. Zo zouden de zes meest gebruikte cryptomunten samen op een jaar tijd evenveel energie verbruiken als België.

De risico’s bij cryptomunten zijn legio. Het noopte de ECB er al toe de hype te vergelijken met de tulpenmanie uit de 17de eeuw. Deze schimmige figuren nu ten tonele voeren en een podium geven om te verkondigen hoe crypto voor hen de weg naar financiële vrijheid bood, is niet onschuldig. Het creëert de verwachting dat iedereen snel rijk kan worden via deze weg. Quod non.

Veel van de deelnemers bieden ook trainingen aan om te handelen in crypto of verkopen boeken over het FIRE-concept. Ongetwijfeld met het doel zoveel mogelijk geld uit mensen hun zakken te kloppen. Mensen die zich, net als enkele eeuwen geleden al het geval was, laten verleiden door deze nieuwe goudkoorts.

Het opzet van de VRT is een alternatieve levensstijl promoten: jonge mensen die genoegen nemen met wat minder en daardoor minder afhankelijk zijn van een job. Ze faalt daarin echter flagrant.

Deelnemers doen de ene na de andere snobistische, wereldvreemde, pocherige uitspraak. Zo ontvalt het een van de deelnemers dat FIRE nu eenmaal niet voor iedereen is weggelegd. Sommige mensen, zegt ze, zijn nu eenmaal gelukkig door elke dag in de fabriek voor een baas te werken, en andere zijn dat door een luxeleven te leiden in Mexico. Zolang je je passie maar volgt.

Het ontbreekt haar aan het inzicht dat ‘je passie volgen’ een luxe is. Dat sommige mensen inderdaad elke dag gaan werken om brood op de plank te krijgen, uit noodzaak. Dat zij de keuze niet hebben om elke maand dure reizen te boeken.

Nee, beste VRT, dit willen jongeren ook niet zien. In de plaats van de happy few op te hemelen, zou de openbare omroep niet beter de groeiende ongelijkheid in deze barre tijden aan de kaak stellen? Pas dan zal ik de nieuwe VRT de Max vinden.