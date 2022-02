Julie Cafmeyer is columnist.

Deze column wordt niet geschreven door Julie, maar door haar nichtje. Ik schrijf onder de schuilnaam ‘Hertje’ omdat ik anoniem wil blijven. De inhoud van deze tekst betreft gevoelige informatie en aangezien ik nog maar 18 jaar ben wil ik mezelf beschermen tegen oordelen rondom mijn persoon. Julie ligt in bed met koorts door het coronavirus. Ik heb haar besmet tijdens een familieskivakantie in de Alpen. We deelden een bed, dus de besmetting was onvermijdelijk.

Het is niet de bedoeling dat ik Julie in haar eigen column verraad, maar dit moet ik toch kwijt.

Julie vroeg me om van haar flesje water te drinken, zodat ze mijn speeksel kon opzuigen. Mijn speeksel was plots van waarde omdat het een herstelcertificaat oplevert. Ik heb het niet gegeven.

Toen ik een positieve zelftest deed, was er wild gejuich. Mijn moeder die thuis was, stuurde me emoticons van een Spaanse vrouw die danst, een geel gezichtje met feesthoedje en klappende handen. Zowel mijn moeder als mijn reisgezelschap waren euforisch dat ik dankzij het herstelcertificaat geen booster moest nemen.

Nee, ze geloven niet dat er gif zit in de vaccins. Ze zijn geen rechtse complotdenkers. Ze zijn hoogopgeleid, progressief en tegen een wereld waar mensen verdeeld worden door dwingende regels en pasjes. Nee tegen de booster, is nee tegen het systeem (denk ik?).

Het voelde vreemd dat mijn populariteit op reis aanzienlijk steeg dankzij mijn speeksel. Wat me ook verbaasde was dat iedereen over de pas sprak, en niemand over het virus zelf. Het was voor mijn gezelschap ondenkbaar dat ik de rest van de vakantie in quarantaine zou blijven. Oké, ik was niet ziek, ik had geen koorts, maar ik was wél positief.

Ik mocht niets tegen de skimonitor zeggen. De skireis was tenslotte al betaald. Ik hoopte dat de monitor niets zou vragen over mijn loopneus. Ik denk niet dat ik in staat was om in zijn gezicht te liegen. Ik hoop dat ik hem niet besmet heb. Als hij ziek is, kan hij niet werken en krijgt hij geen compensatie. Toen ik dit aan mijn familie zei, lachten ze me uit. Ze zeiden dat ziekte niets te maken heeft met schuld. Maar als een virus een virus is, en ik me toch schuldig voel, klopt dat toch niet?

Inmiddels heb ik een positieve PCR-test en ben ik in quarantaine met Julie in haar ouderlijk huis. Tijdens het bingewatchen van series vind ik het absurd dat mijn quarantaine pas begon toen ik allang genezen was. In mijn meest besmettelijke dagen zat ik op skiliftjes en een bomvolle Thalys. Kan iemand dit nog volgen? Ik wil niet meer meedraaien in een systeem dat ons dwingt te liegen. Volgens mij is dit geen controversiële boodschap. Ik ben een meisje van 18 en ik bedoel het goed (denk ik). Liefs, Hertje.