Natuurlijk wordt de zorg er niet beter op als je er een product van maakt

Frederik De Backer is columnist.

Mijn pensioenplan bestaat erin op mijn vijfenzeventigste verjaardag een willekeurig ziekenhuis binnen te stappen, de eerste de beste vent in een witte kiel aan te spreken, al mijn kleren uit te doen en te zeggen: “Snij mij open van kin tot reet en neem wat nog dienen kan.” In mijn hand zo’n bruine zak met een dollarteken erop, wachtend op inhoud.

Ik drink niet, ik rook niet; er moet toch íéts in die romp zitten waarmee desnoods een Oost-Europeaan met een breekmes en een frigobox is gediend?

En wanneer de zak leeg is en ik niet meer zelfredzaam ben, al was het maar omdat mijn longen inmiddels in een steenrijke Aziaat huizen, dan pas zal ik het woon-zorgcentrum betalen met die kelder vol goudstaven die ik heb overgehouden aan stukjes schrijven voor de gazet. Het zal nodig zijn, want de commerciële spelers in de zorgsector hebben winst door te sluizen en als dividend uit te keren aan aandeelhouders. Daarvoor dient een rusthuis tenslotte. Een boot vaart, een rusthuis rendeert.

Dat is namelijk wat commercie is, wat privatisering is. Het trucje werkt als volgt: een regering stapt een bedrijf binnen, spreekt er de eerste de beste vent in een blauwe blazer aan, gooit er haar kapotgesaneerde energievoorziening, openbaar vervoer, zorgsector en meer van die bijzaken op de vloer en zegt: “Snij maar open, neem wat nog dienen kan en verdeel het onder elkaar.” En door het wonder genaamd concurrentie gaan de prijzen vervolgens dalen en dalen en de kwaliteit stijgen en stijgen, tot de burger, vanaf nu klant geheten, duizelt van wat hij allemaal krijgt voor zo weinig geld. Er stelt zich slechts één probleem:

het is bullshit.

U leest van uw stroomfactuur af hoeveel beter we eraan toe zijn met een geprivatiseerde energiesector. U zult zien met hoeveel toewijding de sloophamer zich over de kleinere stations zal ontfermen wanneer de NMBS cadeau wordt gedaan aan iets als het door Britse pendelaars verachte Arriva, en wat een busritje kost wanneer de kinderen enkel nog naar school kunnen met een FlixBus. Hoeveel beenruimte blijft straks over wanneer het zwerk nog uitsluitend wordt bevolkt door Ryanair en co, nu al qua reiscomfort vergelijkbaar met een corbillard die een ravijn in sukkelt?

Natuurlijk wordt de zorg er niet beter op als je er een product van maakt. Elk excuus wordt aangegrepen om prijzen op te drijven, maar vanuit politiek oogpunt is het interessant omdat je de belastingen kunt verlagen, goed wetende dat de mensen straks meer betalen voor minder. En als de zaak ondanks al dat efficiënt uitbesteed beleid op de fles gaat – zie de banken –, dan draait de staat ervoor op omdat anders te veel mensen worden getroffen.

Privatisering herleidt de schatkist tot een rampenfonds.