Natuurlijk kan je ook deftige akkoorden sluiten met de PS. Maar niet op deze manier

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Een dromedaris is een paard dat door de Belgische ministerraad is gewandeld. De boutade van de christendemocraat Gaston Eyskens (1905-1988) blijft een van de meest treffende omschrijvingen van het politieke bedrijf. Het verschil tussen een dromedaris en een paard valt erg goed te zien in het nieuws van de dag. Aan uw linkerzijde ziet u de pensioendeal die de federale regering te langen leste heeft beklonken. Dat is de dromedaris. Rechts staat de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) nu in de markt zet. Een blinkend paard.

Althans: nu nog wel. De kans is groot dat de verontwaardiging over de transformatie in een dromedaris straks gewoon van kamp wisselt, van rechts naar links.

De ontgoocheling over het uiteindelijke pensioenakkoord is even voorspelbaar als gerechtvaardigd. België staat voor een formidabele opdracht om enerzijds de oplopende begrotingstekorten en staatsschuld weer onder controle te krijgen en anderzijds toekomstige vergrijzingskosten betaalbaar te houden. Dit akkoord draagt niet of nauwelijks bij aan die gigantische uitdaging.

Het compromis regelt wel een aantal nevenaspecten. Meer zat er niet in. De pensioendeal is daarom goed te vergelijken met de arbeidsdeal. Wat er in zit, is op zich niet verkeerd, maar het is enkel een zeer schroomvolle aanzet tot een hervorming die hoe dan ook nodig zal zijn.

Opmerkelijk genoeg verdringen de voorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen elkaar om zelf de ontgoocheling daarover te ventileren. Vanuit de oppositie schreeuwen N-VA en VB zich intussen schor over de PS die zijn partners in een wurggreep houdt. Misschien is het tijd om toch wat politieke realiteitszin in het debat binnen te brengen?

Het zal voor sommigen een schok zijn, maar je kunt met de PS wel degelijk deftige, betekenisvolle akkoorden sluiten. ’s Lands politieke geschiedenis hangt aan elkaar van lastige maar tastbare compromissen tussen rechts en links. Maar wat niet lukt, is eerst een schimmig en dubbelzinnig regeerakkoord maken, en dan achteraf komen vertellen dat je graag ook nog een gevoelige hervorming wil doen in de pensioenen. Laat het een les zijn voor wie er ook in 2024 aan zet komt: wil je een hervorming die naam waardig, klaar dan eerst het regeerakkoord uit.

Tweede les. Het is nog niet zolang geleden dat sommige Vlaamse partijen een kans hadden om een pensioenhervorming te smeden zonder PS. Dat was in de vorige regeerperiode, onder premier Charles Michel (MR). De N-VA noemde die regering zelfs een staatshervorming op zich omdat de PS niet aan boord kwam. Waarom is van die kans geen gebruik gemaakt om beter te doen? Met het rapport-Vandenbroucke lag er zelfs een kraakhelder voorstel voor hervorming klaar. Het moment is simpelweg verkwanseld. Net zoals het moment verkwanseld werd om de nu met veel krokodillentranen betreurde kernuitstap van tafel te vegen.

Ontgoocheling over de zeer matige hervormingsijver van de huidige federale regering is zeker gewettigd. Het ontslaat wel de leden van de vorige regering niet van hun historische politieke verantwoordelijkheid.