Nagenoeg alles wat ons de laatste vijftig jaar heeft geleid, resulteert in ruïne

Hoewel een aantal van onze kranten het steevast hadden over Russisch nationalisme was het overduidelijk dat het om het tegendeel ging, Russisch imperialisme. Rusland is uit op het onderwerpen en inlijven van naties die naar soevereiniteit streven. Het gaat niet alleen om Oekraïne.

In maart van dit jaar leek vrede via compromis nog haalbaar. Dat zou dan wel inhouden dat de Krim Russisch wordt, de Donbas een apart statuut krijgt en Oekraïne een bufferland blijft. Aan toekomstige historici om uit te maken of een compromis met Poetin en Zelensky überhaupt mogelijk was.

Hoe dan ook, de Europese leiders opteerden met grote woorden en weinig zeggenschap (de Amerikanen met even grote woorden, maar meer zeggenschap) voor langgerekt lijden. Dat van de Oekraïners vooral, die we voldoende wapens leveren om eerst stand te houden, dan veld te winnen, maar waarschijnlijk niet om een bevredigende eindoverwinning te behalen. De pijn ook van de Europeanen geconfronteerd met energieschaarste, inflatie en fors voelbare verarming.

Dat lijstje van geleden pijn is overigens eenzijdig. De verontwaardiging over het optreden van het Russische leger onttrekt het lijden van de Russische soldaten aan het oog. Die sukkels worden als kanonnenvoer geofferd. Rusland stuurt nu zelfs onvoorbereide en slecht bewapende reservisten naar het front. Een aantal van onze kranten wordt zozeer meegezogen in de oorlogsretoriek dat enkel de slachtoffers uit één kamp worden betreurd, die uit het andere kamp zijn aanleiding voor een zegebulletin.

Terwijl Poetin de annexatie van Oekraïens grondgebied afkondigt, lijdt zijn amechtig leger een pijnlijke nederlaag in Lyman. Zijn soldaten hadden in hun rug een paar Poetin-getrouwe Tsjetsjeense bataljons met de opdracht vluchtende Russische soldaten neer te schieten. Voor hen stonden de Oekraïners, uitstekend bewapend door de VS.

De Amerikanen leveren aan Oekraïne nu zelfs raketten die clusterbommen dragen met 182.000 harde, stalen kogels. Zij maaien soldaten van het slagveld, werden speciaal ontwikkeld voor wat in het jargon ‘soft targets’ heet, mensenlichamen. Die clusterraketten zijn voorwerp van een verbodsverdrag dat weliswaar noch door Rusland, noch door de VS, maar wel door België en de lidstaten van de EU werd getekend. Misschien werd het heel discreet geuit, maar ik hoorde vanwege de vredesbeweging of de EU geen protest naar aanleiding van het leveren van die wapensystemen.

Nucleaire dreiging

Terwijl Poetin meent delen van Oekraïne te kunnen inlijven, vraagt dat land versnelde toetreding tot de NAVO. Dat zou inhouden dat we in Oekraïne tegen de Russen gaan vechten.

Kan dat nog worden vermeden? De Amerikanen omschreven de herovering van Lyman als “bemoedigend”. Een bevreemdende woordkeuze om de situatie te beschrijven waarin we zijn beland. Poetin stelt zich op alsof onderhandelen nog enkel kan mits een totale aanvaarding van zijn voorwaarden. Hij voert het Westen nu op als de vijand, niet helemaal onterecht want zijn leger vecht tegen Oekraïense soldaten, maar tegen Amerikaanse wapens en inlichtingen.

Hij dreigt herhaaldelijk met tactische nucleaire wapens. Tal van experts zijn van oordeel dat hij bluft. Maar stel, hij overschrijdt ook die grens. Hij kan die wapens militair inzetten om het Oekraïense leger te stoppen. Hij kan ze in een dichtbevolkt gebied gebruiken om een vluchtelingenstroom van miljoenen mensen op gang te brengen. In beide gevallen volgt een escalatie, een uitbreiding van de oorlog. In beide gevallen bezegelt dat het einde van Europa zoals we het ons sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben voorgesteld, als een continent van vrede, welvaart en veiligheid.

Nagenoeg alles wat ons de laatste vijftig jaar heeft geleid, resulteert in ruïne. Het constant besparen op defensie, het handelen alsof we in een wereld van eeuwige vrede leven, het verplaatsen van onze industrie naar China, het uitbesteden van ons buitenlands beleid aan de Verenigde Staten, het ons afhankelijk maken van anderen voor energie en levensnoodzakelijke goederen, het streven naar het verminderen van CO 2 -uitstoot maar het gelijktijdig afbouwen van kerncentrales, het kweken van een paar generaties die leven met de illusie dat zelfontplooiing hun enige betrachting kan zijn.

We hebben op die manier een zwak, kwetsbaar Europa gevormd. Deze week verzamelden 44 Europese regeringsleiders in Praag om, lidstaten van de EU en andere Europese landen samen, een politieke gemeenschap te vormen. Geen bufferlanden meer, maar een harde grens met Rusland en het verdedigen van de gemeenschappelijke Europese beschaving, ongeacht interne verdeeldheid… Dat lijkt de bedoeling. Misschien wordt het niets, maar het is alvast een ontnuchterd Europa dat daar vergadert.

De nationale politiek is daarentegen nog dronken van een ruïnerend verleden. Daar leeft nog de illusie dat de gevolgen van verarming pijnloos kunnen worden opgevangen. Het zou volstaan fors meer overheidsschuld te maken. Alsof men de gevolgen van jaren lichtzinnigheid kan wissen met meer lichtzinnigheid. Laat geen crisis verloren gaan, zo wordt gezegd. Dit lijkt het moment om zelfbetrokkenheid te ruilen voor gemeenschapszin, om de klimaatcrisis realistisch en evenwichtig aan te pakken, om onze soevereiniteit te herstellen, te herindustrialiseren, te investeren in defensie en de gevolgen van voorbije fouten eerlijk te verdelen en stoïcijns te dragen.