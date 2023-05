Nadat het spontane lachen met ‘Emsie Kensie’ wat verstomd was, is mijn initiële leut toch wat getemperd

Koen Lemmens is hoogleraar publiekrecht aan de KU Leuven.

“Waar is de gulle lach op heden gebleven?” vroeg Wim Sonneveld zich al af in de jaren zeventig. Ik moest eraan terugdenken naar aanleiding van dat ‘Emsie Kensie’-filmpje. Een parlementslid van het Vlaams Belang had in een parlementaire tussenkomst een aantal keer de naam van het consultancybedrijf McKinsey op geheel eigen wijze uitgesproken als ‘Emsie Kensie’. Tot groot jolijt van Twitter, dat graag beelden van de tussenkomst toonde. Maar al snel rees de vraag of het wel kies was om ermee te lachen.

Tuurlijk wel, dacht ik eerst, waarom ook niet? Versprekingen kunnen lachwekkend en op een onnozele manier grappig zijn. Het zal wel puberaal zijn om dan te proesten van het lachen – maar koester het adolescentje in jezelf toch maar een beetje, denkt deze midlifer intussen. Bovendien is het nu ook niet zo dat wat grappen om een verspreking in se vilein is: veel meer dan wat onschuldig geplaag is het doorgaans niet. Tel daarbij dat het hier om een parlementslid gaat. We weten dat politici in een democratie sowieso meer kritiek moeten verdragen dan gewone burgers, wat onder meer betekent dat ze moeten aanvaarden het voorwerp te zijn van satire en soms bijtende humor.

Tot slot, laten we elkaar toch geen Liesbe teehaa noemen, militeert het parlementslid bij een partij die, om het zacht uit te drukken, van omzwachtelde en empathische communicatie toch niet bepaald haar handelsmerk gemaakt heeft. Wat zou men zich dan moeten inhouden? Trouwens, hebben we ook niet smakelijk gelachen met Pieter De Crem, die ons destijds met de beste bedoelingen waarschuwde voor de gevaren van faaising (phishing, red.)? Een satirisch programma als Alles kan beter leefde van dit soort scènes. Welaan dan!

Maar er zijn twee overwegingen die, nadat het spontane lachen wat verstomd was, me er toch toe aanzetten om mijn initiële leut wat te temperen. Er zit in dit geval, ten eerste, iets uitgesproken elitairs aan de spot. McKinsey is weliswaar een bekend consultancybedrijf in de wereld van management, advies en overheid, maar zijn we zeker dat buiten die bubbles iedereen meteen mee is? Het parlementslid heeft een verleden als postbode, dan ben je misschien minder thuis in het milieu van de adviesverlening. Ik beken met rode koontjes dat ik als student, toen ik niets wist van consulting, een ander consultingbedrijf op zijn Frans Delwatte noemde en niet op zijn Engels Dieloojt. Hoe je de met die naam verbonden Touche moest uitspreken, was me al helemaal onduidelijk, al was dat minder erg, want ik had het toch niet.

Studiedienst

Eigenlijk moeten we ons dus afvragen waarmee we nu juist lachen. Is het louter de onorthodoxe uitspraak van een naam of toch eerder het niet kennen ervan? Als het het eerste is, dan lachen we met de verspreking. Maar als het het tweede is, dan zijn we toch vooral een persoon aan het uitlachen. Als het hier niet ging om een lapsus, zoals we er allemaal begaan, maar om een gebrek aan kennis, dan moeten we ons met Tom Lanoye in De afspraak afvragen of de studiedienst van de partij (en in ons land worden partijen bijzonder rijkelijk gesubsidieerd) zijn werk wel deed. Niemand kan alles kennen en weten, ook parlementsleden niet. Maar je mag wel verwachten dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de materie waarover ze interveniëren. Dat is niet alleen een zaak van het individuele parlementslid. Hier komt een hele omkadering in het vizier.

Een tweede punt doet me wat aarzelen. Een verspreking, allemaal goed en wel, even niet opgelet tijdens het debat of een gebrek aan specifieke kennis, zo erg is dat op dit punt niet. Misschien is het wat kinderlijk om te lachen, misschien is het dan niet chique om te spotten. Maar de vraag is toch ook of het strategisch verstandig is. Dan denk ik dat we realistisch moeten zijn: dat is het niet. Weinig weerspiegelt zo de sociaal-economische elite als grote consultancybedrijven. Meteen doemt het beeld op van de spreekwoordelijke blitse boys met hun Gordon Gekko-imago (personage uit de film ‘Wall Street’ (1987), red.). Weinig incarneert zo de sociaal-culturele beau monde als het fancy, Engelse managementjargon. In een klimaat waarin populisten ‘het volk’ voortdurend uitspelen tegen ‘de elite’, zal het een koud kunstje zijn om dit in se onbetekenende voorval voor te stellen als de bevestiging van het dedain van de ‘dikkenekken in Brussel’ voor de gewone man. Ik ben niet zeker wie hier het laatst zal lachen.

(En à propos, de rode wijn die u straks drinkt, dat is chianti, met een k.)