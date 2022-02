Nadat de overheid decennialang gezinnen naar aardgas lokte, is deze crisis niet het beste moment om die keuze plots af te straffen

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het langverwachte akkoord in de federale regering over een compensatie voor de snel stijgende energieprijzen laat velen beduusd achter. De lastige opbouw naar het akkoord klonk weinig fraai, maar de hoop leefde wel dat dat voorspel snel vergeten zou zijn, eens de deal beklonken is. Dat valt tegen.

De regeringsmeerderheid was wekenlang hopeloos verdeeld over welke maatregel ze zou gaan treffen: een verlaging van de btw op energieproducten naar 6 procent of een eenmalige energiecheque. Uiteindelijk heeft de regering-De Croo beslist om een beetje van de twee te doen. Een typisch compromis dus, met de nadelen van een compromis: het werkt maar half.

Dat is zuur. De oude Belgische politieke stelregel dat het bestaan van het compromis belangrijker is dan de inhoud van het compromis, gaat hier niet op. Om het maar even scherp te formuleren: tegen de exploderende gasprijzen in de winter zet de regering een verlaging van de btw op elektriciteit in de lente in. De balsem die de regering nu aanbiedt op de in vele huishoudens zeer reële financiële wonde, is amper voelbaar.

Bescheidenheid is op zijn plaats. Tegen de perfecte storm op de internationale gasmarkt (lage Europese voorraden, wintertijd, Russische hoogspanning, toenemende vraag) vermag een nationale regering sowieso weinig. Dan nog zijn vragen te stellen bij de keuzes van de regering-De Croo.

Tegen een algemene btw-verlaging zijn legitieme argumenten in te brengen. De theoretische bezwaren zijn de voorbije maanden evenwel weggespoeld door de uitzonderlijke prijsstijgingen. Als je de btw daarom toch verlaagt, is het wel vreemd dat uitgerekend die op aardgas - de drijfveer achter de prijsstijgingen - ongewijzigd blijft. Omdat de regering het verbruik van fossiele brandstof niet wil stimuleren? Een nobel uitgangspunt, maar de timing voor die beleidskeuze zit fout. Nadat de overheid decennialang de Belgische gezinnen met veel succes naar gasverwarming lokte, is dit crisismoment niet de beste gelegenheid om die keuze plots te gaan afstraffen. Dit is niet het recept voor gedragswijziging, maar voor volkswoede.

Het beste aan het energieakkoord is de bevestiging van een uitstekende maatregel die al eerder genomen was: het sociaal tarief voor de lagere inkomens wordt verlengd. Het is ook het beste bewijs dat het huiswerk van de regeringen - in de meervoudsvorm want ook de Vlaamse regering draagt een verantwoordelijkheid - nog niet klaar is. Als zovele gezinnen afhankelijk zijn van een sociaal tarief, of juist boven de inkomensgrens voortspartelen, is dat een teken dat er iets mis zit in het energiebeleid zelf. Als zovele gezinnen bibberen voor hun gasfactuur, terwijl we eigenlijk van het gas af moeten, dan is dat ook een teken dat iets mis zit in het beleid zelf. Willen we een volgende energiecrisis niet even lijdzaam moeten ondergaan, dan zal dit toch anders moeten.