Nacht van de leerkracht: iedereen is wit, iedereen lijkt zo middelmatig

Vrijdag ging ik naar de Nacht van de leerkracht. Niet per se omdat ik dacht dat het leuk zou zijn, eerder als teambuilding met mezelf. Als ik hier een keer aan toegaf, dan zou ik me misschien echt een leerkracht voelen. Zo een die houdt van krijtborden en Atoma-schriften.

In de drie jaar dat ik voor de klas sta heb ik me zelden een leerkracht gevoeld. Meestal voel ik me iemand die probeert een zwembad op te blazen terwijl het eigenlijk al lek is. Op goede dagen probeer ik mezelf in de rol te zien van voetbalcoach, maar de laatste tijd ben ik een zagend en klagend vrouwtje dat lijkt op Edna uit The Incredibles. Nee, je mag niet praten, je mag niet rechtstaan, waarom eet je kauwgom? Begrijp je me wel? Je begrijpt me duidelijk niet. Ik heb medelijden met de leerlingen in mijn klas.

Om mezelf na een vermoeiende week op te peppen gaf ik toe aan de peer pressure. We gaan dansen tot we erbij neervallen! Helaas, niets van dat. Slap bier in plastic bekers, zure wijn over je schouders, iemand die op je witte sneakers trapt.

Er is even een filmisch moment wanneer de muziek uitvalt en we als in een moshpit in slow motion naar de toog worden geduwd. Honderden sardientjes met dorst. Ik zie mezelf staan in de pulserende massa. Ik voel de ‘vibe’ waar iedereen het altijd over heeft niet.

Plots word ik me bewust van hoe niet-divers het publiek is. Iedereen is wit. Iedereen lijkt zo middelmatig. Iedereen lijkt op elkaar. Ik zie een ex-collega volledig uit zijn dak gaan op 'Cotton-eyed Joe’.

Bij de toiletten staat een leerkracht zich druk te maken omdat iemand haar gsm heeft gestolen. De poetsdame zegt dat de persoon die de gsm heeft meegenomen er lesbisch uitziet. Dit leidt tot de weerzinwekkende situatie waarbij de ‘bestolen’ leerkracht dreigend op iemand toestapt, zich vervolgens excuseert maar de persoon ten slotte middels handgebaar en blik als lesbisch samenvat. In het hokje naast me rochelt en spuwt iemand in de pot. Het gaat niet goed met ons leerkrachten.

Als ik over de parking wandel, op zoek naar mijn fiets, zie ik hoe iemand met te veel rum-cola’s op door twee collega’s in een taxi wordt geduwd.

We zijn zo middelmatig. Elke leerling of cursist verdient beter dan dat. We zijn moe en we werken hard maar we zijn ook gewoon heel middelmatig.