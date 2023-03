Naaktheid maakt nederig, zo zie je in de wellness

Jana Antonissen is columnist.

Spa’s geven me altijd zo’n opgeruimd gevoel. Maakt niet uit hoe slordig je leven erbij ligt, als je maar lang genoeg gaar stoomt in de hamam of weekt in een warm zoutbad, komt alles goed.

Maar het beste aan dat hele wellnessgebeuren zijn al die naakte lijven.

De spa die ik laatst met mijn zus bezocht was opgedeeld in met of zonder badkleding. De geklede zone leek wel het stadszwembad van Aarschot, waar ik als kind genoeg ben geweest. Aangenamer was de nudistenzone: minder druk, meer ingetogen. Naaktheid maakt nederig.

Boeiend, zei mijn zus, om eens ongebreideld die lichamelijke verscheidenheid te bestuderen.

Wel onbewogen blijven, zei ik, aangezien het haar eerste keer was. Niet meer aandacht besteden aan het sixpack dat nu uit de sauna komt dan aan een overvliegende spreeuw. De vochtige vleeshompen die nu bij ons in de jacuzzi glijden dezelfde blik bieden als die tuinstoel daar.

Altijd je impressies voor jezelf houden, want neutraliteit is misschien wel heilzamer dan positiviteit.