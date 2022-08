Wat kunnen we ons gemakkelijker voorstellen: dat Poetin opeens de oorlog tegen Oekraïne stopzet en zijn troepen terugtrekt, of dat een Rusland zonder Poetin tot inkeer komt, de oorlog eindigt en de betrekkingen met Oekraïne en het Westen op een vreedzame basis herstelt?

Lastige vraag. Deze oorlog is in grote mate het gevolg van Vladimir Poetins persoonlijke obsessie en het is onwaarschijnlijk dat hij er vrijwillig mee zal stoppen. Dan is er dus de andere mogelijkheid: een Rusland zonder Poetin en de hoop op vrede na een machtswissel in het land.

Ook dat lijkt niet echt geloofwaardig. Na zes maanden oorlog zit Poetin nog even stevig in het zadel als in vredestijd. Hij blijft populair en heeft in Rusland geen enkele tegenstander die zijn stem kan laten horen. Van de twee waarschijnlijkste kandidaten om hem op te volgen (premier Michail Misjoestin en oppositieleider Aleksej Navalny) is de een loyaal aan de president en zit de ander in de cel. Opdat een van beiden aan de macht zou komen, moet Poetin opstappen. Maar tenzij hij opeens het licht ziet, of doodvalt, gaat hij nergens heen. Poetins opvolger zal Poetin zijn.

Corruptie

Het is een somber vooruitzicht. Veel mensen vinden het moeilijk te aanvaarden. Waarom zijn er geen leden van de heersende elite die Poetin ten val proberen te brengen, nu hij hun land kapotmaakt en henzelf het leven lastig maakt? Waar zijn de dappere technocraten en ambtenaren die de president weg willen in het belang van hun klasse en hun land? Die vragen, die in het Westen regelmatig worden gehoord, zijn meer klacht dan analyse. Toch is het antwoord duidelijk.

Al jarenlang focussen Poetins critici in en buiten Rusland op een belangrijk thema om het verzet tegen de president te mobiliseren: de corruptie. Heel even leek dat te werken, vooral dankzij Navalny en zijn video’s, die de corruptie van de heersende elite – en dus ook van Poetin – documenteerden. De populariteit van de president leek een deuk te krijgen.

Maar corruptie is de lijm die het systeem samenhoudt, niet de katalysator die het kan doen instorten. Poetin heeft zijn macht op de roofzucht van zijn handlangers gebaseerd, maar niet uit bezorgdheid voor hun welzijn. Wel om de heersende klasse te gijzelen in een complot van collectieve verantwoordelijkheid, als garantie van totale solidariteit. Als iedereen medeplichtig is, kan niemand de president ter verantwoording roepen.

Eigenlijk kun je een dergelijk systeem niet echt corrupt noemen. Corruptie impliceert een afwijking van de norm, maar in Poetins Rusland is het de norm dat functionarissen plunderen wat ze kunnen. Als de wet naar de letter werd toegepast, zou vrijwel elke Russische minister of gouverneur achter de tralies zitten. Maar in de praktijk is Poetin selectief in zijn gebruik van de wet. Telkens als een van zijn invloedrijke kompanen van corruptie werd beschuldigd, vroeg iedereen zich alleen af wat de verborgen politieke reden van de arrestatie was.

Zo verging het Aleksej Oeljoekajev, gewezen minister van Economische Zaken: na een aanvaring met Igor Setsjin, de invloedrijke baas van de Russische oliereus Rosneft en een goede vriend van Poetin, werd hij ervan beschuldigd smeergeld te hebben aanvaard. Verscheidene gouverneurs deelden hetzelfde lot, zoals Nikita Belych, ooit de leider van een belangrijke oppositiepartij, of Sergej Foergal, die het zo goed deed in een verkiezing dat het Kremlin hem niet van corruptie maar van moord beschuldigde.

Wat in Rusland corruptie heet, is eigenlijk meer een systeem van prikkels en chantage. Als je trouw bent en de president tevreden over jou is, mag je stelen wat je wilt. Maar als je trouw tekortschiet, eindig je als dief in de gevangenis. Het is geen wonder dat in de voorbije decennia slechts enkele mensen in Poetins systeem kritiek hebben geuit. Niets is zo overtuigend als terreur.

Addertje onder het gras

De oorlog zou dat kunnen veranderen. De heersende klasse, die haar rijkdom aan haar machtspositie dankt, wordt met een nieuwe realiteit geconfronteerd. Haar bezittingen in het Westen worden in beslag genomen of gesanctioneerd. Geen jachten meer, geen villa’s, vluchten kan niet meer. Voor veel functionarissen en oligarchen met nauwe banden met de regering is dit het einde van hun dromen. Je mag dus aannemen dat geen enkele sociale groep in Rusland meer moeite met de oorlog heeft dan Poetins kleptocraten.

Maar er zit een addertje onder het gras: zij hebben de villa’s en de jachten met hun politieke invloed betaald. Daar ligt de knoop van de interne Russische politiek. Poetins militaire avontuur heeft verwoestende gevolgen voor de elite die hem altijd heeft gesteund. Maar die elite is voor haar rijkdom en veiligheid afhankelijk van zijn macht en kan zich dus niet tegen hem verzetten.

Toch kunnen ze hun ongenoegen moeilijk verbergen. Anton Siluanov, de minister van Financiën, heeft in het openbaar verklaard dat de nieuwe situatie zijn werk bemoeilijkt. Aleksej Koedrin, de voorzitter van de instantie die de overheidsfinanciën controleert en een insider in het Kremlin, zei tijdens een vergadering met Poetin dat de oorlog fnuikend is voor de Russische economie. Zelfs het hoofd van het militair-industriële staatsmonopolie, Sergej Chemezov, schreef een artikel over de onmogelijkheid om Poetins plannen waar te maken. Maar die meningen hebben geen politiek gewicht en zijn dus onbelangrijk en ongevaarlijk voor Poetin.

Het is een feit dat oorlogen vaak een nieuwe elite van officieren en generaals voortbrengen die het bewind kunnen bedreigen. Maar in Rusland gebeurt dat niet, mogelijk omdat Poetin verhindert dat zijn generaals te populair worden. De namen van de bevelhebbers van de Russische troepen in Rusland werden tot eind juni geheim gehouden, en de propaganda over de ‘helden’ van de oorlog verkiest verhalen over gesneuvelde militairen. Die hebben immers geen politieke ambities meer. Poetin heeft zich hoe dan ook omringd met veiligheidsmensen die hem onvoorwaardelijk trouw zijn.

In deze situatie kunnen de Russische functionarissen alleen maar wachten. Ze zouden kunnen proberen achter de schermen een eigen spelletje te spelen, met inbegrip van onderhandelingen met het Westen, maar tot nu toe wijst niets op humanitaire corridors voor Russische elites. Zelfs een oligarch die nauwe banden heeft met Poetin, iemand als Roman Abramovitsj, zou niet met het Westen kunnen praten zonder uit de gratie te vallen en zijn fortuin te verliezen. Vergeleken daarmee is zelfs Poetins paranoia verkieslijk.

Protest op tv

De heersende elite kan Poetin niet ten val brengen. Zou de professionele middenklasse het misschien kunnen? Ook daar ziet het er niet goed uit. Het lot van Marina Ovsjannikova, een redactrice van de staatszender Kanaal 1, is leerrijk voor de potentiële critici van de oorlog. Na een spectaculair protest – tijdens een live-uitzending van een populair nieuwsprogramma ging ze met een poster ‘Stop de oorlog’ achter de presentatrice staan – vluchtte ze het land uit om aanhouding te voorkomen en liet ze haar gezin in Moskou achter.

Ze zwierf maandenlang door Europa, achtervolgd door verwijten dat haar protest misschien wel indrukwekkend was, maar zij toch vooral een radertje in de propagandamachine van Poetin bleef. Ze keerde terug naar Rusland, waar ze herhaaldelijk werd aangehouden en beboet, beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. Haar voormalige collega’s in de media en de professionele klassen hebben begrepen dat ze haar voorbeeld beter niet volgen. Zwijgen over de oorlog en je baan houden is verstandiger dan geruïneerd worden en tot schande worden gemaakt.

Meer algemeen ziet het er niet beter uit. De aanvankelijk veelbelovende protesten tegen de oorlog zijn compleet gesmoord door de dreiging van gevangenisstraf. Kritische verklaringen in het openbaar, laat staan bijeenkomsten of betogingen, zijn vrijwel onmogelijk geworden. Het repressieve regime heeft de binnenlandse situatie volledig onder controle.

Alleen het Oekraïense leger kan Poetin nog bedreigen. Alleen verliezen aan het front maken een realistische kans om de politieke situatie te veranderen; de geschiedenis van Rusland bewijst dat. Na de nederlaag in de Krim-oorlog in het midden van de negentiende eeuw was tsaar Alexander II gedwongen om radicale hervormingen door te voeren. Hetzelfde gebeurde toen Rusland in 1905 zijn oorlog met Japan verloor. De perestrojka in de Sovjet-Unie was in grote mate het gevolg van de mislukte oorlog in Afghanistan. Als Oekraïne erin slaagt de Russen zware verliezen toe te brengen, zouden we iets dergelijks kunnen zien gebeuren.

Maar ondanks alle aangerichte schade lijkt die ommekeer nog heel ver weg. Vandaag en in de voorzienbare toekomst wordt Rusland geregeerd door Poetin, en door de vrees dat het zonder hem nog erger zou zijn.

© The New York Times Company