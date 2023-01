Na vijf dagen luisteren naar getuigen over intrafamiliaal geweld hang ik in de touwen. Uppercut na uppercut

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Wat zou ik nu graag over vrolijke dingen schrijven, maar na vijf dagen draaien en luisteren naar getuigen voor de vierde reeks van de documentaire Als je eens wist over intrafamiliaal geweld tussen siblings uit al dan niet samengestelde gezinnen, hang ik in de touwen. Twee interviews per dag, elk vijf uur lang, uppercut na uppercut. Hier in huis!

In mijn hersenpan: een oneindige woestijn, een zee van geel, opstuivend zand en een zinderende, dodelijke zon. Niets opwekkends te vinden daar.

Niet naar binnen maar naar buiten kijken, beveel ik mezelf. Het herkennen van mijn spullen, maar vooral van mijn hondje Mr. Wilson, trekt me de woestijn uit, het leven in. Waar kleur en licht is. De zwarte vleugelpiano met het witte klavier lacht me toe als een goedaardige, uit de kluiten gewassen bulldog, en met mijn handen streel ik zijn tanden en luister naar de klank.

Ik ga weer aan mijn computer zitten en denk: wat is vrolijk? Door mijn hoofd flitst het beeld van een klaproos waarvan de tengere blaadjes lichtjes trillen in een zachte bries en plots zie ik de velden vol klaprozen rond Uzès. Er moet ergens een foto van me zijn waar ik midden in zo’n veld gehurkt zit, breeduit lachend, omringd door honderden rode stippen.

Ik sluit mijn ogen om het beeld beter te zien, maar meteen hoor ik het snerpende geluid van sissende woestijnslangen.

Hilde, naar buiten blijven kijken, hoor ik mezelf zeggen en ik sper mijn ogen open.

Naar de muur vol boeken kijken. Ik lees titels en vorm er zinnen mee: De rest is lawaai (en) Kat en hond hebben een gekke week (in) 4321. In de ban van mijn vader (zijn) Radeloos geluk (was ik). (Maar de) Homo deus (staat) Aan de rand van de wereld. (Het is een) Man in het duister. (Auteurs: A. Ross, E. Miller & J. Cohen, P. Auster, S. Veronesi, J. Vanriet, Y.N.Harari, M. de Haan en nog eens P. Auster.)

Best leuk, maar ik moet naar een plek waar ik mijn ogen niet kan sluiten. Natuurlijk: gaan wandelen met Mr. Wilson! Kwispelend volgt hij me.

De kou doet goed, blust het vuur onder mijn schedel, ik krijg weer ruimte. Bij elke stap voel ik langzaam dat ik wat opknap, ik kan weer ademen, geniet van het slenteren en voor ik het weet loop ik door het heuvellandschap dat ik twee weken geleden achter me liet en waar ik volgende week weer ben.

Ik streel de stugge blaadjes van de olijfbomen, ik let erop niet te struikelen over de door everzwijnen omgewoelde aarde, murmel mee met het kabbelende bergriviertje. Ik zie de pluimcypressen in het blauwe maanlicht en het huis dat vriendelijk lacht, het gouden licht dat me daarbinnen wacht.

Pas bij mijn voordeur ben ik terug in Antwerpen en als ik mijn woonkamer in loop, zucht ik van opluchting.

Het is niet alleen stil in huis, maar nu ook in mij.