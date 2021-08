Na tweemaal covidziek op bed te liggen in amper vier maanden tijd meen ik een pauze te verdienen

Jana Antonissen is journalist.

Er rijdt een bus vol spuitjes door Brussel. Het is een eerder onopvallend ding, een afgedankte schoolbus met afgeplakte ramen. Maar het voornaamste is dat je er zonder afspraak snel gevaccineerd wordt. Johnson & Johnson, dus je bent er in één keer vanaf. Waarschijnlijk ben je wel minder beschermd tegen de deltavariant, maar een gegeven paard kijk je beter niet te veel in de bek.

Slechts 61 procent van de volwassenen in het Brusselse Gewest kreeg al een eerste prik, in tegenstelling tot 90 procent in Vlaanderen. Jan Jambon (N-VA) is het wachten beu, hij dreigt zonder de hoofdstad te versoepelen. Dus zet Brussel met de zogeheten vacci-bussen het grof geschut in.

Gisteren stond er zo’n bus bij mij in de buurt. Op de achterbank zaten vier vrijwilligers, zo te zien even verveeld als zesdeklassers op uitstap naar Bokrijk. Maar schijn bedriegt, want volgens de dokter van dienst hadden ze al aardig wat bezoekers gehad.

Het was een jonge dokter die veel van achter zijn mondmasker glimlachte. Omdat ik hem meer vertrouwde dan eender welke contacttracer of corona-hotliner die ik de voorbije weken aan de lijn had, vroeg ik hem of het veilig was om volgende week al een tweede prik te krijgen. Mijn covidsymptomen waren namelijk pas vorige week verdwenen.

“Beter nog twee weken wachten”, meende hij, in tegenstelling tot alle telefoonstemmen.

Ik zei dat ik het verwarrend vond dat iedereen iets anders zei.

Hij sloot zijn ogen, nam zijn neusbrug tussen duim en wijsvinger.

“Kijk”, zuchtte hij, “sommige mensen maakt het niet uit of jij erg ziek wordt van die spuit, maar mij wel. Wacht maar even.”

Ik was opgelucht, want eerlijk gezegd heb ik weinig zin in die tweede spuit. Na tweemaal covidziek op bed te liggen in amper vier maanden tijd meen ik een koorts-en-kuchpauze te verdienen.

Uitstel van executie, uiteraard. Toch voelt het goed even bevrijd te zijn van het dwingende keurslijf van de vaccinatiesamenleving, hoe kortstondig ook.

In New York volstaat een negatieve test binnenshuis binnenkort niet meer: wie niet gevaccineerd is, mag zelfs geen restaurant meer betreden.

Ondertussen worden boostershots aangeraden om beter te beschermen tegen alle varianten, en krikken vaccinfabrikanten hun prijzen vrolijk op. De topman van Moderna, een bedrijf dat nooit eerder een werkend vaccin op de markt bracht, is volgens Forbes nu 9,5 miljard euro waard.

Gelukkig zijn de farmareuzen niet de enigen die geld verdienden aan het vaccin. Een vriend van me speelde de voorbije maanden voor vaccinproefkonijn, nadat hij vernomen had dat vrienden zo hun trouwfeest financierden. Zelf investeerde hij zijn vergoeding voor test-injecties die achteraf 47 procent effectief bleken in een nieuwe garderobe.

If you can’t beat them, join them.