Na twee weken oorlog zijn politici al teruggekeerd naar de kleine gevechtjes van alledag. Het is om moedeloos van te worden

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Russische studenten die een studiebeurs aanvragen in Vlaanderen zullen voortaan geweigerd worden, zo laat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten. Met die maatregel wil de minister zijn steun uitdrukken voor het Oekraïense volk en aan Rusland “onze afkeuring voor de ­flagrante aanval op de Oekraïense soevereiniteit laten blijken”. Nou! Daar heeft Vladimir Poetin vast niet van terug. De terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne kan nu slechts nog een kwestie van uren en dagen zijn.

Je kunt er eens mee lachen, omdat er dezer dagen al zo weinig te lachen valt. Erg doordacht is het besluit van minister Weyts alleszins niet. Als de maatregel al iets uithaalt, zal het vooral een contraproductief effect zijn. Elke student die je naar hier uitnodigt, haal je weg uit de rancuneuze en onveilige atmosfeer waarin hij of zij in Rusland moet leven. Natuurlijk moet je niet naïef zijn over het risico van spionage, maar het gaat veel te ver om in elke Rus in Europa een potentiële agent-provocateur van Poetin te zien. Integendeel bieden uitwisselingsprogramma’s juist kansen voor verzoening en wederzijds begrip. Dat is nogal belangrijk in tijden van oorlogsescalatie.

Het ideetje van minister Weyts staat niet op zichzelf. Russische propagandazenders worden gecensureerd. Overal in West-Europa worden concerten, voorstellingen en tentoonstellingen geannuleerd omdat er een Rus op de affiche staat. Dirigenten en autopiloten verliezen hun contract als ze de leider in Moskou niet willen afzweren, alsof dat a) niet levensgevaarlijk kan zijn en b) het recht op een private meningsovertuiging niet juist een hoeksteen is van de liberale rechtsstaat die ons onderscheidt van autocratische regimes.

Reclame voor de meerwaarde van een open, vrije samenleving is het allemaal niet. Zelfs oude meesters als Tsjaikovski of Malevitsj moeten eraan geloven in deze opflakkering van hypercorrecte cancelcultuur. Waarom toch? Het zijn hulpeloze pogingen om solidariteit te betonen die nog schadelijk kunnen uitdraaien ook. Omdat ze een vernederde Russische bevolking in de armen leiden van hun oorlogszuchtige, antiwesterse president.

Liever dan te proberen stunten met dit soort non-beleid zouden politici zich beter concentreren op wat effectief helpt. Dat blijkt wat moeilijker te zijn. Russische studenten tegenhouden, maar stiekem wel een uitzondering proberen vragen op de internationale sancties voor de diamantsector: erg consequent is het niet. En terwijl inmiddels al 2 miljoen Oekraïense vluchtelingen op de loop zijn voor de oorlog maakt de voorzitter van N-VA ruzie over een tekort aan opvangcapaciteit die zijn eigen staatssecretaris in de vorige regering heeft afgebouwd.

Zo zijn politici hier na twee weken oorlog op de drempel van de Europese Unie al teruggekeerd naar de kleine gevechtjes van alledag. Het is niet verboden daar een tikje moedeloos van te worden.