“Het was fijn. Ik heb op het terras wat kunnen lezen”, vat je geliefde vrolijk haar middag alleen thuis met de kinderen samen. Dat is nieuws. Terwijl de voorjaarszon voor het eerst sinds druilerig lang weer door de ramen schiet, lijkt ook in je gezin een nieuw seizoen aan te breken. Het seizoen van de autonomie.

Het moet inderdaad zowat de eerste keer geweest zijn dat beide kinderen zich zelfstandig hebben kunnen bezighouden, zonder hulp van vader of moeder, zonder als een roofdier rond een scherm te cirkelen, zonder iets kapot te maken, zonder elkaar kapot te maken. John John is met kameraadjes aan het basketten op een pleintje vlakbij. Je weet dat hij om klokslag vijf uur voor de deur zal staan, want dan vervalt het verbod op schermkijken. Missy heeft voor zichzelf alweer een nieuwe ingebeelde wereld verzonnen. Plantenverzorger is ze ditmaal. Met een watersproeier loopt ze door het tuintje, zichzelf denkbeeldig interviewend over haar nieuwe expertise – het kan niet altijd schooljuf zijn.

Nog wat aarzelend neem je zelf ook plaats op het terras, met een boek en een glas wijn erbij. Je geeft jezelf vijf minuten voor je dochter zal roepen dat ze dorst heeft, zin heeft in een snoepje of dat ze niet weet wat ze kan doen. En anders staat je zoon wel verrassend vroeg weer thuis, in de hoop dat niemand zal opmerken dat hij toch alvast aan het gamen gaat. Na twaalf jaar kinderzorg verwacht je weinig van een gestolen moment rust.

Er gebeurt niets. Of toch. Missy schuift een stoel bij, met drie Jommekes en een knuffelkonijn. Ze gaat ook lezen. “Gezellig”, zeg je, geheel naar waarheid, en je slaat nog een bladzijde om. Nog altijd ga je ervan uit: dit kan zomaar de laatste zijn, voor vandaag.

Maar kijk, binnen het kwartier heeft je dochter haar leeshoek omgebouwd tot een volwaardige kampeerplek. Op het tafeltje heeft ze een reusachtige stapel oude schoolboeken gelegd. Die sleurt ze overal mee naartoe, mocht ze plots toch zin krijgen om juf te spelen – een passie die haar werkelijk op elk moment van de dag kan overvallen, net zoals goesting in een snoepje. Zijn ook aanwezig: een paar dozen met gezelschapsspellen en het tv-deken. Daarin heeft ze zich nu verschanst om, terwijl de zon al flink zijn best doet, puffend te gaan zitten lezen.

Telkens als ze een bladzijde Jommeke gelezen heeft, kijkt Missy op, neemt de waterspuit, en sproeit, vanonder haar deken, twee plantjes nat. Dan leest ze weer verder. Of doet alsof, net als jij.

Na twintig minuten is het genoeg geweest en diept ze Vier-op-’n-rij op. “Ik zal wel wat tegen mezelf spelen”, zegt ze, met doeltreffende achteloosheid. Jullie weten allebei dat dit het moment is om je boek opzij te leggen. “Gezellig”, zegt Missy, terwijl je een rood schijfje in het bord laat vallen.