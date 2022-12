Na Jeff Hoeyberghs nu Filip Dewinter in de gebouwen van de UGent: hoe is het mogelijk?

Vanavond zal Filip Dewinter aan de UGent zijn boek Omvolking voorstellen op uitnodiging van studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond). Het staat buiten kijf dat de lezing haaks staat op de waarden die de universiteit uitdraagt in haar missieverklaring, antidiscriminatieverklaring, gedragscode en diversiteitsbeleid. Hoe is het mogelijk dat de universiteit, ook na de veroordeling van Jeff Hoeyberghs, nog altijd geen structurele maatregelen heeft genomen om te verhinderen dat dergelijke activiteiten in haar gebouwen plaatsvinden?

Als leden van de diversiteitscommissie van de Faculteit Recht en Criminologie sluiten we ons aan bij de kritieken die tegen de organisatie van de lezing zijn gerezen. De zogenaamde omvolkingstheorie is ingebed in structureel racisme, zoals meerdere UGent-collega’s en studenten al eerder schreven. Het actief verspreiden van deze gevaarlijke complottheorie draagt bij tot racistische haat en geweld, de ontmenselijking van personen met een migratieachtergrond en de toename van islamofobie in onze samenleving.

Als een dergelijke theorie wordt verspreid in een universitaire omgeving draagt dat bij tot de onveiligheid die sommige studenten en personeelsleden, met en zonder migratieachtergrond, nu al ervaren aan de UGent. Als diversiteitscommissie erkennen we dat velen in de UGent-gemeenschap zich niet altijd ten volle verbonden voelen met de universiteit.

Daarom zetten we in op de versterking van de inclusiviteit van het onderwijs aan de hand van diverse initiatieven, waaronder een onderwijsinnovatieproject om het onderwijs aan de faculteit meer diversiteitssensitief te maken. We moeten onze studenten wapenen tegen de gevaren van de racistische omvolkingstheorie en de normalisering van extreemrechts. Wij zetten onze initiatieven voort om de faculteit inclusiever te maken, zodat elke student en elk personeelslid zich veilig en erkend voelt.

De diversiteitscommissie van Faculteit Recht en Criminologie (UGent): Laurien Beelaert, Marie Botman, Mathilde Brackx, Pieter Cannoot (facultaire diversiteitscoördinator), An Cliquet, Charlotte De Kock (voorzitter diversiteitscommissie), Ellen Desmet, Purdey Devisscher, Luc Lammens, Ruwadzano Patience Makumbe, Andreas Schelfhout, Sen Van den Broeck, Jinske Verhellen, Ciska Wittouck. De diversiteitscoördinatoren van de Faculteiten Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Diergeneeskunde, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde: Mieke Verbeken, Wendelien Vantieghem, Elisabeth De Schauwer, Ward De Spiegelaere, Dimitri Beeckman, Stéphanie De Maesschalk, Ilse Ruyssen. Personeelsleden van de Faculteit Recht en Criminologie: Kristien Ballegeer, Soline Ballet, Amanti Baru Olani, Isabelle Bambust, Eva Blomme, Diederik Bruloot, Liselot Casteleyn, Argyro Chatzinikolaou, Laura Cools, Giselle Corradi, Allesandra Cuppini, Geertrui Daem, Alexander De Becker, Willem Debeuckelaere, Tom Decorte, Tinneke Degraeuwe, Marie-Benedicte Dembour, Marjolein Depau, Inger De Wilde, Sophia De Serrano, Steven Debbaut, Brecht Deschutter, Lien Dorme, Maxime Dupan, Joke Geeraerts, Charlotte Goethals, Mieke Godefroid, Inge Govaere, Ayse Güdück, Brigitte Herremans, Febe Inghelbrecht, Sarah Kerremans, Nina Kolowratnik-Pointl, Ruben Korsten, Erik Krijnen, Sara Lembrechts, Matilde Meertens, Benjamin Meeusen, Floris Mertens, Ingrida Milkaité, Tobias Mortier, Abdullah Örengül, Marthe Ongenaert, Aline Pouille, Lucas Rabaey, Lore Roels, Dries Ronsse, Tom Ruys, Evelyn Schapansky, Sarah Schoentjes, Nele Schuldt, Anne-Katrin Speck, Reinhard Steennot, Anse Stevens, Rein Struyve, Lien Stolle, Roos-Marie van den Bogaard, Arne Vandenbogaerde, Marlies Vanhooren, Carolien Vekemans, Clara Wasiak, Klaas Willaert, Ruben Wissing, Herman Wolf, Can Yavuz.

