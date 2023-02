Na jaren zoeken naar een solidaire verdeling van de gevolgen van migratie, wordt de klemtoon nu vol gelegd op het tegenhouden ervan

Als een politicus zegt dat “het akkoord zeer duidelijk” is, let dan op je tellen. Want meestal betekent dat dat het akkoord allesbehalve duidelijk is.

“Het akkoord is daarover zeer duidelijk”, is wat premier Alexander De Croo (Open Vld) letterlijk op de radio zei over het nieuwe EU-compromis over het asielbeleid. Het ‘zeer duidelijke’ antwoord van de eerste minister baadde vervolgens in onduidelijkheid. Zorgvuldig meed De Croo de woorden ‘hek’ of ‘muur’, om toch maar geen groen-rode coalitiepartner voor het hoofd te stoten. Liever had hij het over ‘aangepaste infrastructuur’, een mysterieuze woordcombinatie die voldoende ruimte laat om enerzijds te bevestigen dat er meer hekken komen, en om dat anderzijds te ontkennen. Dat is politiek nog zo handig, weten we sinds Orwell.

Niet dat er op de Europese top niets beslist is. Integendeel zelfs, grenslanden zullen meer middelen krijgen om de grenzen te bewaken. Met het vrijgekomen budget kunnen ze dan zelf hekken bouwen. Maar de EU gaat dus zelf geen Muur van Hadrianus of Trump bouwen, en met die semantische schaamlap mogen de progressievere stemmen in het beleid, ook in de Belgische regering, hun geweten proberen te sussen.

Zo markeert de top een belangrijke politieke paradigmawissel in de Unie. Na jaren halfslachtig zoeken en tasten naar een solidaire verdeling van de gevolgen van migratie, wordt de klemtoon nu vol gelegd op het tegenhouden van migratie. Die evolutie naar repressie komt niet uit de lucht vallen. Van een beleid dat morsige deals sluit met Libische criminelen, tentenkampen op de Griekse eilanden tolereert, bootvluchtelingen terugsleept én hekwerk bouwt, kun je verwachten dat het nog meer hekken zal bouwen.

Ook dit geloof in de ‘infrastructuur’ zal zijn problemen en teleurstellingen met zich meebrengen. Grenzen fysiek afsluiten belooft bijzonder duur te worden en moeilijk in stand te houden. Het zal mensenhandelaars en -smokkelaars nog machtiger, rijker en roekelozer maken en nieuwe vormen van geweld, mishandeling en misbruik uitlokken. De situaties op plekken waar nu al een hek staat, leveren daarvan afdoende bewijs. Dat is de realiteit. En wie ze benoemt wordt meteen weggezet als een lobbyist van de open grenzen.

Daar zit het grootste politieke succes van de verdedigers van migratierepressie. Ze zijn er in geslaagd om het politieke en maatschappelijke debat over asiel en migratie te beperken tot praktische kwesties binnen de nauwe krijtlijnen die zij hebben uitgezet. De discussie in het centrum van de huidige politiek gaat in se nog over details. De rest wordt weggezet als ‘activisme’.

Natuurlijk zijn alternatieven mogelijk. Europa is niet vol, de druk op ons sociale systeem blijft draaglijk. En neen, een striktere grenscontrole en correctere naleving van het asielrecht is geen schande. Dat strenge beleid kan evenwel gepaard gaan met een rechtvaardig beleid dat ernstig werk maakt van een bepaald volume humanitaire migratie en arbeidsmigratie. Wie dat nog maar oppert, oogst vandaag nog enkel hoongelach.