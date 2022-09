Na indrukwekkend tegenoffensief van Oekraïne mag Westen vooral niet op zijn lauweren rusten

Maarten Rabaey is journalist.

Met een indrukwekkend tegenoffensief heeft het Oekraïense leger de Russische bezettingsmacht uitgemanoeuvreerd in het noordoosten van het land. Minstens 2.500 vierkante kilometer werd de voorbije dagen heroverd. De Russen trekken zich ver terug. Dit is een belangrijke tactische overwinning voor de regering van president Volodymyr Zelensky, en daarmee ook voor de westerse alliantie die zijn strijdkrachten steunt met wapens en advies.

Eerst een realiteitstoets: met een veldslag win je geen oorlog. Het is te vroeg om te zeggen dat er nu ook een strategisch keerpunt in zicht komt. Maar toch. Dit is een morele opsteker voor Kiev en een opdoffer van jewelste voor Moskou. De kaarten liggen anders, en dat opent perspectieven.

Het Oekraïense leger wacht nu eerst nog een aantal cruciale weken voor de winter het strijdtoneel bevriest tot eind februari. Het moet de terreinwinst consolideren. Zonder extra middelen - zowel militair als civiel - zal het zijn stellingen niet behouden of verder oprukken. Daarom is het van levensbelang dat het Westen na deze zegereeks nu niet op de Oekraïense lauweren gaat rusten. Ze verdienen blijvende steun, ook al zet dit extra druk op onze begrotingen.

De komende winter zal het verschil maken tussen winst en verlies, tussen de vraag of de oorlog in de lente in alle hevigheid terugkeert of niet. Oekraïne, en wij, moeten ons daarom misschien meer dan ooit voorbereiden op de scenario’s die Poetin nu uit de kast kan halen.

Het slechtste scenario: tijdens de winter mobiliseert Poetin alle weerbare jongemannen voor een grootscheeps lente-offensief, ook op Kiev. Hij schakelt zijn industrie om tot een oorlogseconomie die de klok rond munitie en wapens produceert. Hij vraagt ook Wit-Rusland te mobiliseren. Intussen houdt hij de gaskraan naar Europa dicht en zal hij tijdens onze crisiswinter met desinformatie op sociale media zoveel mogelijk onze publieke opinie opzetten tegen onze politici, met als doel verdeeldheid te zaaien en de westerse steun voor de oorlog te doen afbrokkelen.

Het beste scenario: de herfst en de winter worden gebruikt om Oekraïne met economische en militaire middelen te versterken tot een punt waarop ook Poetin en zijn kring inzien dat ze hun buurland ook in de volgende lente niet gaan verslaan. De Russische leider zoekt daarop naar een uitweg met het minste gezichtsverlies. Hij zal pas in januari aan tafel willen gaan maar achter de schermen laat hij zijn toponderhandelaars al bellen met alle hoofdsteden.

We hebben er het raden naar of het slechtste of beste scenario nu door Poetins hoofd gaat. Feit is: in beide bepalen wij voor Oekraïne mee de afloop.

Als we straks extra dikke truien en kousen aantrekken om de gasfactuur te drukken, dan denken we best aan de wintervoeten van Oekraïense soldaten die in loopgraven de Russische oorlogsmachine tot staan brengen die ook voor Europa nog een reële bedreiging blijft.

Laat onze steun niet stoppen voor er tussen het Oekraïense graan weer klaprozen wuiven, rij op rij.