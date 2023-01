Na het Maximiliaanpark en het Noordstation is er nu de Paleizenstraat. Hoelang blijven we nog wegkijken?

Ann De Boeck is journalist.

De manier waarop staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) het nieuws aankondigde, had iets triomfalistisch. Dat Fedasil al 100 asielzoekers in het Brusselse kraakpand in de Paleizenstraat had geïdentificeerd, tweette ze. Dat er 84 waren verhuisd naar opvangcentra. Maar dat er ook wel veel mensen verblijven die geen asielzoeker zijn. Met andere woorden: niet haar verantwoordelijkheid.

We zouden bijna vergeten dat er in het kraakpand nog altijd 900 à 1.000 mensen samenhokken in beestachtige omstandigheden. Twee douches en drie wc’s zijn er in het gebouw, maar van sanitaire hygiëne is allang geen sprake meer. De urinegeur is er niet te harden. Uitbraken van schurft en difterie volgen elkaar op. Intussen wakkeren de barre leefomstandigheden de spanningen tussen de verschillende gemeenschappen aan. Zelfs de hulpverleners van het Rode Kruis durven het pand niet langer binnen omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Het is niet dat de crisis uit de lucht komt gevallen. Net voor Nieuwjaar kookte het potje al over toen een asielzoeker door drie anderen werd aangevallen met een mes. De man overleefde het incident. Een andere man, een Tunesiër, overleed na een overdosis. De problemen stonden volgens hulporganisaties in de sterren geschreven omdat de harde omgeving onvermijdelijk haar menselijke tol zou eisen. In het hart van de Europese hoofdstad gelden nu de wetten van de Far West. Het is ieder voor zich.

Woord tegen woord

Waar kunnen deze mensen naartoe? Niemand die het weet. Volgens De Moor heeft een grote groep in het kraakpand nog geen asielaanvraag ingediend, waardoor ze niet terechtkunnen bij Fedasil. Voor hen zou er plaats moeten worden gevonden in de Brusselse daklozenopvang. Volgens het Rode Kruis heeft minstens driekwart van de inwoners echter wél een aanvraag ingediend. Waarom het woord tegen woord is? Omdat geen enkele overheid zich al de moeite heeft getroost daadwerkelijk naar binnen te gaan en de bewoners te registeren.

Liever de handen wassen in onschuld dan ze vuil te maken, dat is al jaren de strategie in ons land als het over de opvang van mensen zonder papieren gaat. Zo ging het met de mensen in het Maximiliaanpark, in het Noordstation en nu ook in de Paleizenstraat. Ondanks de vele beloftes op beterschap blijft de Vivaldi-regering onwennig schuifelen en afwachten, in de hoop dat het probleem zichzelf oplost. Om dan vervolgens een paar honderd meter verderop opnieuw op te duiken. Hoelang blijven we nog wegkijken?

Zeker, de situatie is complex. Niemand heeft vat op de internationale migratiestromen of het falende EU-beleid. Maar dat betekent niet dat ons land geen daadkrachtig migratiebeleid kan voeren. Zorg ervoor dat mensen daadwerkelijk een asielverzoek indienen in plaats van in de illegaliteit te blijven hangen, werk de dossierachterstand bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen nu eens eindelijk weg en geef vluchtelingen de hulp die ze volgens het internationaal recht verdienen. Anders vliegen we straks weer terug naar start.