Na het gas nu weer stijgende benzineprijzen: bereid u maar voor op nog hogere rentes

U heeft het misschien al gemerkt aan de pomp: de benzineprijzen zijn weer in stijgende lijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat de OPEC+, het kartel van olieproducerende landen, beslist heeft om minder olie op de markt te brengen. Het anticipeert daarmee op een verminderde vraag omwille van de onrust bij de banken. Maar er spelen ongetwijfeld ook geopolitieke belangen mee: er zit ruis op de lijn tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. President Joe Biden veroordeelde de beslissing van de OPEC+ alvast. Om die inflatie aan te pakken, zullen centrale banken mogelijk langer moeten doorgaan met het verhogen van de rente, waardoor het duurder wordt om te lenen.

En dat net nu de inflatie in de eurozone zijn dalende trend had verdergezet naar 6,9 procent, een daling van 1,6 procentpunt. We hebben het al vaak herhaald, maar het blijft onvoorspelbaar hoe de economie de volgende maanden en jaren zal evolueren. En dat leidt tot heel wat onrust bij de werknemers met stakingen in Nederland en Duitsland en pensioenrellen in Frankrijk. Zoals collega Bart Eeckhout het treffend analyseert is de sociale strijd helemaal terug van weggeweest. Er wordt in de ons omringende landen vooral op straat gekomen om een hoger loon te eisen, een compensatie voor de inflatie.

Voor de Belgische werknemers is dat veel minder een issue, vermits hier door de automatische loonindexering het loon met 11 procent is gestegen, exact evenveel als in de zestien jaar van 2005 tot 2021. Uit de SILC-enquête blijkt dat het gemiddeld netto beroepsinkomen in 2021 in Vlaanderen 2.550 euro per maand bedroeg, bijna 26 procent van de werkenden van 20 tot 64 jaar had een inkomen van meer dan 3.000 euro per maand. Vorig jaar zal dit dus nog stevig verbeterd zijn.

Uit veel enquêtes blijkt niet voor niets dat we in België gemiddeld bij de top tien van de meest vermogende landen ter wereld behoren. “Maar toch zijn de Belgen minder rijk dan ze denken”, geeft Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, aan in een interview met onze krant. Hij wijst dan vooral naar de hoge staatsschuld. “Aan het einde van de rit is de schuld van de staat de schuld van de Belgen.” Hij trekt nog maar eens aan de alarmbel over de begroting, ondanks het akkoord dat vorige week uit de bus kwam en de belofte dat er nog een fiscale en pensioenhervorming komt voor de verkiezingen. Wunsch: “Ik wil niet onnodig dramatiseren, maar het verhaal is vrij eenvoudig: ons tekort is te hoog en als we niets doen, zullen wij op een zeker moment tegen een muur botsen.”

Misschien is het voor u en mij dan ook niet zo’n slecht idee om alvast wat extra geld opzij te zetten, in de mate van het mogelijke. De Nederlandse freelancejournalist en podcastmaker Vincent Kouters kan u wel wat tips bezorgen: hij slaagde erin om op vijf jaar tijd 100.000 euro bij elkaar te sparen met bescheiden inkomsten. Bekijk ook eens of uw spaargeld niet op een andere rekening moet gezet worden voor een hogere rente. Bij BNP Paribas Fortis blijkt dat er hiervoor een nieuwe rekening moet geopend worden. Het kan u aardig wat geld opleveren.

Een klantvriendelijke service is vaak niet aan de banken besteed. Zo moesten ze door de overheid de hand omgewrongen worden om weer meer geldautomaten te installeren. Tegen 2027 moeten er in heel het land zowat 4.000 geldautomaten zijn, gelijkmatiger verspreid dan vandaag. Daarnaast krijgt elke inwoner het recht op 24 gratis cashafhalingen per jaar, bij om het even welke bank, ook als men er geen klant is. Tot slot moeten bankautomaten die rechtstreeks toegankelijk zijn via de buitengevel 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn.

