Na haar artikel was ik als de dood om naar het Boekenbal te vertrekken

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Vorige week werd ik na maanden afzondering weer ondergedompeld in de boekenwereld. Enerzijds was er het befaamde Boekenbal waar ik voor het eerst op uitgenodigd werd, anderzijds had ik enkele lezingen in bibliotheken overal te lande, of nu ja, vooral in Limburg dan.

Een streek waar ik graag kom omdat men er vriendelijk en gezapig in het leven staat, dat is althans de indruk die ik altijd heb. De warme verwelkoming die me daar iedere keer weer ten deel valt, ontspant me en voelt steeds een beetje als thuis­komen.

Vanmorgen nog was ik in bibliotheek De Kimpel in ­Bilzen en nadat ik door de organisatoren eerst verwend werd met koffie en ontbijt, werd ik opgewacht door een nieuwsgierig gezelschap dat me breed glimlachend toeknikte toen ik het zaaltje inkwam.

Omdat ik zelf gevraagd had of er ook een interviewer kon zijn, had men snel Mariette opgetrommeld. 79 is ze en ze leidt meerdere leesclubs. ­Volmondig had ze ja gezegd, hoewel ze het boek nog niet gelezen had.

Zelden een journalist voor mij gehad die zo goed geïnformeerd was. Niet alleen had ze in drie dagen tijd mijn boek gelezen, maar ook mijn columns en zowat elk interview dat ik ooit gaf. De docu’s en films die ik gemaakt heb, kende ze evengoed.

Toen ik aan haar voorgesteld werd, zei ze licht ontdaan: “U hebt mij slapeloze nachten bezorgd, weet u dat wel?”

Op die heerlijke, Limburgse zangerige melodie klonk het bijna als een compliment.

“Ach,” zei ik verontrust, “vond u het boek zo slecht?”

“Nee,” lachte ze, “ik kreeg De drie duifkes niet meer weggelegd, ik ben blijven lezen.” Haar enthousiasme was ontroerend en ik genoot van de ochtend met een publiek dat al even hartelijk en geestdriftig was als mijn interviewster.

Hoe anders gaat het er ­onder collega’s aan toe. Nog maar pas vond een schrijfster het nodig om in Humo te vertellen wie wel of niet mag schrijven: “acteurs, die glibberige vunzige slome verwende mensensoort waarvan men weinig diepgang en integriteit mag verwachten” (sic), zijn wel de laatsten die een pen ter hand mogen ­nemen.

Shakespeare was voor hij schrijver werd toneelspeler, om meteen de grootste poëet te noemen.

Haar oordeel over acteurs trof me meer dan de rest van haar wetenschappelijke uiteenzetting. Ik raad haar een geschrift aan van Max Reinhardt over spelers: “Mit dem Licht des Dichters steigt er in die noch unerforschten ­Abgründe der menschlichen ­Seele.”

Na haar artikel was ik als de dood om naar het Boekenbal te vertrekken. Zonder dat trouwens ook: wat moet ík tussen al die interessante schrijvers?

Maar gelukkig heb ik een wijze dochter. Toen ik haar over mijn angst vertelde, zei ze laconiek: “Ach mama, ­bedenk dat 80 procent van die mensen het al even erg in hun broek doen als jij!”