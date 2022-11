Na een jaar bittere ellende is er een streepje licht: de hoop dat de machthebbers in Moskou straks krijgen wat ze verdienen

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

Wat moeten we onthouden van de terugtrekking van de Russische troepen uit Cherson? Eén: de referenda die Rusland in september heeft georganiseerd over de aansluiting van vier bezette Oekraïense regio’s zijn zoals verwacht een farce. Volgens de Russische cijfers zou tot 98 procent van de lokale bevolking voor de aansluiting bij het ‘moederland’ hebben gestemd. Bekijk de beelden van de Oekraïense intocht in Cherson vrijdag. Tel het aantal juichende inwoners langs de kant van de baan. Start de cynische lachband.

Voor de machthebbers in Moskou heeft het woord democratie geen enkele betekenis meer. Eigenlijk beseffen we dat al veel langer, maar ach: dat gas en die diamanten, weet u wel.

Twee: Rusland slaagt er voorlopig niet in om het Oekraïense momentum te breken. De veelbesproken mobilisatie van 300.000 Russen heeft niet voor een ommekeer gezorgd op het slagveld. De terugtrekking uit Cherson is een derde militaire vernedering voor Rusland, na de mislukte blitzaanval op Kiev en de plotse instorting van de verdedigingslijnen rondom Charkiv. In Oekraïne wordt nu luidop gesproken over een overwinning tegen de zomer.

Voor wie zijn recente geschiedenis kent, klinkt dat hoopvol maar niet geheel onmogelijk. In de vorige eeuw zijn vier Russische oorlogen tegen een veel kleiner buurland faliekant afgelopen. Die tegen Japan in 1904, onder meer door vooringenomenheid over een zogenaamd zwakkere vijand en wijdverbreide corruptie binnen de eigen rangen. Die tegen Polen in 1921, een strijd waar de Polen zelfvertrouwen uit zouden putten en een blijvende afkeer van de Russische beer. Die tegen Finland in 1939, een vreselijk bloedbad in de sneeuw. En die tegen de Afghaanse rebellen in de jaren 80, een slepende oorlog die een economische implosie en de neergang van de Sovjet-Unie zou inluiden.

Het klinkt ons allemaal nogal bekend in de oren, niet? L’histoire se répète. Hopelijk toch.

Drie: met het einde van de slag om Cherson is de slag om de Krim officieel begonnen. Het zal lastig zijn, maar als Oekraïne erin slaagt om voet aan grond te krijgen op de linkeroever van de Dnjepr-rivier lijkt de Krim, het schiereiland dat sinds 2014 is opgeslokt door Rusland, de volgende halte. Op sociale media doen al de eerste berichten de ronde over Oekraïense acties op de linkeroever. Het gebied ten zuiden van Cherson is cruciaal voor de verdediging van de Krim. De regio vormt een verbinding naar de bezette Donbas. Een kanaal is er bepalend voor de zoetwaterbevoorrading van de Krim. Nu al is het schiereiland sterk aangewezen op de Krimbrug naar het Russische vasteland. Na de spectaculaire bomaanslag van begin oktober weten we hoe kwetsbaar die levensader is.

Blijven duwen dus? Het lijkt erop dat Oekraïne dat van plan is, winter of niet. Met behulp van het Westen zijn de eigen troepen degelijk bevoorraad. Ze hebben genoeg kledij en voedsel. Voor de Russen is dat niet het geval. En zo is er toch een streepje licht na een jaar bittere ellende: de hoop dat de machthebbers in Moskou straks krijgen wat ze verdienen.