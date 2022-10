Na de zesde margarita komt een van de kinderen huilend naar beneden. Iemand heeft haar aangevallen met een blokfluit

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Op zondagochtend gebeurt het weleens dat ik tijdens mijn ontbijt over een gezin fantaseer. Ik word door zelfmedelijden bevangen, kauw op mijn tijgerpistolet en denk dat het al bij al niet eerlijk is dat ik mijn spiegeleitjes alleen sta te bakken. Ik sla de weekendkrant open en kijk naar de wekelijkse woonreportage. Jonge gezinnen wonen in een gigantische villa met designmeubelen. Meestal hebben ze zicht op een idyllisch bos of een wei. Na mijn ontbijt maak ik een wandeling door het park waar ik weer eens geconfronteerd word met gezinnen die schijnbaar gelukkig de dag doorkomen.

Afgelopen weekend werd ik verlost uit een ­eenzame zondag en was ik uitgenodigd bij een koppel om te brunchen. Er zou nog een bevriend koppel met kinderen komen, ik was de verrassingsgast. De vloer was bezaaid met speelgoed, de meubels leken op de designstuks uit de woonmagazines. De gastvrouw kondigde aan dat we in de cocktails zouden vliegen.

Om tien uur ’s ochtends drinken de jonge ouders in een moordend tempo margarita’s. Het kind van het bevriende koppel vraagt of hij een koffiekoek mag. De moeder zegt “nee”. Het kind wordt hysterisch. De gastvrouw neemt een slok, knipoogt naar me en zegt: “Zo zie je maar dat kinderen hebben niets te maken heeft met een roze wolk.”

De gastvrouw toont een kookboek met het recept van de fluogroene matcha-cheesecake die ze heeft gebakken. Ik vraag of de mannen ook weleens koken. De ene man sowieso niet, de andere zegt dat hij sinds kort kooklessen volgt, maar dat het hem drie uur kost om een moussaka te maken. Het kind vraagt weer of hij een koffiekoek mag. De moeder zegt: “Nee.”

De jonge ouders hebben het over de vakantie in Denemarken, dat het duur is, maar dat Kopenhagen kindvriendelijk is, dat er om de twee meter een trampoline of speeltuin staat. Ze hebben het over voetbaltrainingen en een tirannieke coach die een van de kinderen semi heeft getraumatiseerd. Ze hebben het over basketbalwedstrijden veel te vroeg in de ochtend, in de kou.

Ze hebben het over de werking van rilatine en psychedelische drugs. Ze hebben het over de gegidste boswandeling van vorig weekend. Als lunch kregen ze spaghetti bolognese in een vacuümverpakt zakje. ’s Nachts regende het en stroomde de tent over.

Het kind van de gastvrouw krijgt een koffiekoek. Het kind van de andere moeder vraagt of hij ook een koffiekoek mag. Ik zie haar twijfelen, ze weet dat er binnen de opvoeding niets zo belangrijks is als consequent zijn. Ze plooit, geeft hem een koffiekoek.

Na de zesde margarita komt een van de kinderen huilend met een snee in haar hoofd naar beneden. Iemand heeft haar aangevallen met een blokfluit. Het kind van de koffiekoek vraagt of hij nog een koffiekoek mag. De moeder zegt: “Ik weiger om vandaag nog één keer nee te zeggen”, en bonkt met haar hoofd op de tafel. Er klinkt een irritant deuntje van een hersendodend spelletje op de iPad.

Wat voelde ik me opgelucht toen ik even later alleen een wandeling maakte door het park.