Na de nieuwe verhalen over kindermishandeling in crèches: hoe kan dit gebeuren en blijven gebeuren?

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Geen mens kan onbewogen blijven bij de nieuwe verhalen over ernstige kindermishandeling in enkele crèches in Vlaanderen. Huiveringwekkend. Misselijkmakend. De woorden zijn niks overdreven. In de ene kinderopvang, in Oudenaarde, werden kinderen geslagen, met het hoofd achteruitgetrokken of tussen knieën geklemd om ze te dwingen te eten en zelfs met hoofd onder koud water gehouden. Uit een andere opvang, in Keerbergen, duiken beelden op van een peuter die met ducttape vastgebonden is.

Volgens de woordvoerder van het toezichthoudende Vlaamse Agentschap Opgroeien mogen we niet vergeten dat de zeer grote meerderheid van de crèches wel zorgzaam en liefdevol omgaan met kinderen. Ik zou zeggen: het zou er nog aan moeten mankeren.

Niet voor het eerst komt de sector van de kinderopvang in kwalijk daglicht te staan. De nieuwe verhalen over kindermishandeling roepen tal van vragen op. De eerste, meest oppervlakkige maar ook meest dringende vraag is: hoe kan dit gebeuren en blijven gebeuren? Over die ene ‘huivercrèche’, in Oudenaarde, zijn de eerste alarmerende getuigenissen tien jaar oud. Tien. Jaar.

Sinds oktober vorig jaar kwam een dwingendere stroom getuigenissen op gang over incidenten die grenzen aan regelrechte foltering. Ook dat is alweer een jaar geleden. Waarom wordt bij zulke alarmsignalen niet meteen – écht meteen – ingegrepen? Waarom wordt bij bevestiging dat er iets flink mis zit een rapportje geschreven, in plaats van, desnoods met loeiende politiesirenes aan de deur, de betrokken kinderopvang per direct te sluiten? Zitten leidinggevende ambtenaren die de absolute urgentie van dit soort noodsignalen niet registreren wel op hun plaats?

En ook al klopt het uiteraard dat de grote meerderheid van de kinderverzorgers wel goed werk leveren, toch illustreren de nieuwe incidenten een structureel probleem in de sector. De vraag naar kinderopvang blijft stijgen, mede door het ‘iedereen aan de slag’-mantra. Het aanbod kan niet volgen, en dus worden bochten afgesneden. Er worden meer kinderen toegelaten per begeleider dan gezond is, de inspectie blijft onderbestaft, mistoestanden worden noodgedwongen door de vingers gezien, om het aanbod niet nog meer te versmallen.

Dit moet anders, écht anders. Dit gaat niet over stikstofdeposities en mestnormen. Dit gaat over het welzijn van kinderen in hun meest kwetsbare en belangrijkste, eerste levensjaren. Van alle mogelijke kerntaken van een overheid is de bescherming van kwetsbare, jonge kinderen wel de ‘kerntaakste’.

Als een overheid dus meent dat het goed is dat zoveel mogelijk mensen op actieve leeftijd aan het werk zijn, dan moet ze consequent zijn. Dan moet ze die vaders, moeders én hun kinderen de garantie bieden van voldoende, veilige, gezonde, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Koste wat het kost.

Laat dit dan maar de aansporing zijn om dat kerntakendebat ernstig te voeren. Dit is zoveel dringender dan een zoveelste rondje staatje hervormen.