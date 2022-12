Na de Duivels hebben we een nieuw symbool nodig. De koterijen van de vernieuwde Boerentoren zijn perfect

Mark Coenen is columnist.

Vandaag maakt zowat het enige nationale symbool dat we hebben naast Onze Koning kans op slagzij: tegen het nieuws van zessen weten we of de Rode Duivels in de volgende ronde tot kipkap vermalen worden dan wel er al meteen uit liggen.

Ik behoor tot het kamp der naïeve optimisten tegen beter weten in en de bal is rond en die matchen duren tegenwoordig gelukkig 110 minuten, maar enige realiteitszin dringt zich toch op.

Als ik onze FC Avondrood zie spelen, met die oogrollende en malcontente Kevin De Bruyne in een kwalijke hoofdrol, is de gelijkenis met het traditionele misbaar dat Bart De Wever etaleert tijdens zijn solovoorstellingen in De zevende dag opvallend - al heeft de nationale ploeg veel meer bereikt.

Veel kabaal maken en iedereen de schuld geven van alles maar zelf geen antwoord kunnen verzinnen en samen met de rest ondergaan: het is het lot van vele hemelbestormers en solipsisten, of ze nu betaald worden door een sjeik uit Qatar dan wel door een driedubbele belastingsubsidie van de burger.

In tegenstelling met de politiek zijn die voetballers wél echte wereldsterren: elke taxichauffeur waar ook ter wereld stoot, als je een beetje beschroomd meldt dat je Belg bent, automatisch wat namen van bekende sjotters uit. Lukaku! Hazard! De Brooine!

De kans dat ze binnen afzienbare tijd De Ketelaere of Doku gaan roepen is bestaande maar eerder klein, we moeten daar eerlijk en bescheiden in zijn.

Als zelfs de Duitse Mannschaft zandbonen eet in de woestijn en de Italianen, nog maar net Europees kampioen, zelfs niet aanwezig zijn op het WK, dan dreigt ook voor ons land een grote drooglegging.

Onvermijdelijk en niet getreurd, maar dat maakt dat we een nieuw symbool moeten zoeken dat onze eigenheid, talent, diversiteit en dynamiek op onvervreemdbare wijze weergeeft. Ik pleit hier wel voor een symbool dat langer meegaat dan een zwerm begenadigde voetballers.

Net zoals de Hollanders hun dijken hebben om hun innovatieve weerbaarheid te illustreren lijkt een bouwkundig artefact hier aangewezen: dat is zeer zichtbaar en met wat gekleurd licht op ook van ver te zien. In Frankrijk gebruikt men daar de Eiffeltoren voor, in Engeland de Tower of London en Big Ben en in India de Taj Mahal.

Lang dacht men dat de Lange Wapper dat symbool kon worden, maar iedereen weet hoe het daarmee afliep. Maar alweer niet getreurd, sinds kort is er een perfecte oplossing: de koterijen van de vernieuwde Boerentoren. De Boomsesteenweg, maar dan verticaal.

Met wat spots op ziet niemand dat.