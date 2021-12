Na de CrossCup in Roeselare zijn de veldloopsters door het slijk gehaald

Een groentemand. Meer heeft de CrossCup in Roeselare, bekend als selectiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap veldlopen, de elites en de beloften vrouwen tot nu toe niet opgeleverd. Drie mannenploegen van vier atleten werden geselecteerd voor dat EK, tegenover één vrouw uit de jeugdcategorieën. Een duidelijke uitleg over de gehanteerde criteria voor die beslissing is er niet.

Te enthousiast

Rillend van de kou staan we als eerste drie vrouwen op het podium. Het modderige parcours heeft bijzonder veel van ons geëist, maar we voelen ons trots na deze heroïsche wedstrijd. Zes kilometer lang hebben we gevochten, tegen elkaar, de natuurelementen en onszelf, op een parcours waar het slijk tot aan onze knieën kwam.

De hoopgevende woorden van de speaker weerklinken op de achtergrond: “Laat ons applaudisseren voor deze ijzersterke dames en duimen voor een EK-ticket!” De man wordt echter onderbroken door een afgevaardigde van de atletiekbond: “Meneer, u bent te enthousiast, u mag hen niet te veel hoop geven…” De winnares krijgt intussen een microfoon onder haar neus geduwd. De eerste vraag waarop ze moet reageren, is geen verrassing: “Denk je dat jouw prestatie voldoende zal zijn voor het EK veldlopen?” Ze aarzelt en antwoordt voorzichtig dat zij daar niet over beslist.

Blanco tabellen en vage criteria

Dinsdag vernemen wij, naar goede gewoonte, de beslissing van de selectiecommissie via sociale media: twaalf mannen – één vrouw. In elke categorie bij de mannen wordt er een ploeg van vier afgevaardigd. Bij de vrouwen wordt alleen Annelies Nijssens, een sterke atlete uit de jeugdcategorieën, opgevist. Voor de rest zien we alleen maar blanco tabellen bij de beloften en de elites dames.

Volgens topsportcoördinator Rutger Smith ligt het niveau bij de vrouwen niet hoog genoeg. Nochtans hebben meerdere veldloopsters zich met succes geplaatst voor internationale kampioenschappen op de weg en op de piste. Zo behaalde Nina Lauwaert (winnares in Roeselare) vorig jaar nog een 38ste plaats op het wereldkampioenschap halve marathon. Met een persoonlijk record van 1 uur 11 minuten en 13 seconden voert ze als derde dame de Belgische ranglijst aller tijden aan. Lisa Rooms (tweede), ooit vijfde op een Europees kampioenschap voor beloften, liep deze zomer nog 15 minuten 45 op de 5.000 meter.

Desondanks beweert Smith dat geen enkele vrouw iets kan betekenen op het EK veldlopen. Hij verwijst naar analyses waar niemand een goed beeld van krijgt: gaat het om de rondetijden of de gemiddelde snelheid op het parcours in Roeselare? Of een vergelijking met andere wedstrijden? Werden deze analyses bij elke mannelijke kanshebber toegepast?

Dat een selectiecommissie een onbegrijpelijke beslissing neemt op basis van vage criteria, is geen nieuw fenomeen. Jaarlijks worden we overgeleverd aan de willekeur van enkele figuren die bepaalde regels op arbitraire wijze toepassen. Een concreet voorbeeld van zo’n regel: je moet ‘kans maken’ op een toptwintigplaats. Dergelijke subjectieve formuleringen vinden geen vertaling in exacte cijfers.

Criteria moeten duidelijk en meetbaar geformuleerd worden, zodat een objectieve beslissing mogelijk wordt, ongeacht geslacht, club en federatie. Veldloopsters aan de start hebben geen idee of ze al dan niet kans maken op een selectie. Ook bij aankomst moeten ze zich verantwoorden. Waarom kan men op voorhand bijvoorbeeld niet meedelen dat de top vier bij de vrouwen mee kan naar het EK?

Discriminatie

Dit jaar getuigt de beslissing van de atletiekbond niet alleen van een gebrek aan transparantie, dit gaat over een discriminerende en respectloze houding tegenover vrouwen. Welke boodschap krijgen de atletes uit de jeugdcategorieën mee? Hoe kunnen jonge meisjes nog dromen van een atletiekcarrière in het veldlopen? Als deze tendens zich voortzet, zullen we op termijn alleen nog maar spreken over ‘mannelijke selectiewedstrijden’. Wanneer lijdt de Belgische atletiekbond trouwens aan gezichtsverlies bij een kampioenschap veldlopen? Door atleten en atletes af te vaardigen van wie de kans bestaat dat ze geen top twintig zullen lopen? Of door zich te profileren als een land waar vrouwelijke veldloopsters onzichtbaar blijven?

Het is dringend tijd voor verandering. Ik pleit voor een constructief gesprek met alle betrokkenen, waarin we het hebben over transparante communicatie, een herziening van de criteria en vooral: een gelijkwaardige behandeling van vrouwelijke en mannelijke atleten.