Na bijna dertig jaar ga ik mijn laatste jaar als chef brooddoos van huisje weltevree in

Mark Coenen is columnist.

Morgen begint mijn jongste met een verstoord bioritme aan haar laatste jaar humaniora, en samen met haar slepen 1,3 miljoen kinderen zich opnieuw naar de schoolpoorten, daarbij aangemoedigd door uitgeputte ouders, die vervolgens om halfnegen al aan de martini rosso gaan om het heuglijke feit van hun herwonnen vrijheid te vieren.

Tot het weer halfvier is en de keet weer op stelten staat.

Na bijna dertig jaar ga ik ook mijn laatste jaar als chef brooddoos van huisje weltevree in: een kleine stap voor de voedingsindustrie, een grote voor mij. Ik schat dat ik in al die schooljaren voor al die kinderen van mij een goeie tienduizend boterhammendozen heb gevuld.

Om mijn carrière met glans af te sluiten kocht ik gisteren voor mijn dochter een zogenaamde Bentobox, een modernistische versie van de ouderwets boterhammendoos, gemaakt om ervoor te zorgen dat, zo maakt de reclame mij wijs, “de gezonde maaltijd aantrekkelijk wordt voor jouw kieskeurige eter”.

“Ik ben helemaal niet kieskeurig,” snuift mijn dochter verontwaardigd, terwijl ze stukjes champignon, tomaat en courgette vaardig uit haar spaghetti verwijdert, “want dat lust ik niet, dat weet je toch pap?”

De box bestaat uit verschillende door Japanse ingenieurs uitgedachte ergonomisch verantwoorde compartimenten en beschikt over een schattig mes-en-vorksetje: mijn hart smelt bij zoveel aandacht voor detail.

Zo’n doos, en zeker de invulling ervan, dat luistert zeer nauw. Daar waar er vroeger wel een schreeuwlelijke figuur van een eeuwig op repeat staande kinderserie van Studio 100 of een aankomend popsterretje op de buitenkant mocht, op rijpere schoolleeftijd moet de kleur van een eetdoos neutraal zijn. Een beetje zoals de kleur van de auto’s tegenwoordig: saai grijs, zwart of donkerblauw. Dat staat zo in de grondwet.

Al die prullen van die kinderachtige Camille, daar doet een gezonde 17-jarige niet aan mee. Zelfs Barbie is voor losers, zeker haar doos.

Inhoudelijk kan de boterhammendoosmaker alle kanten uit. Van een simpele bruine boterham met kaas en sla tot een ingewikkelde wrap met zelf ingelegde augurken op een bedje van drie dagen in eigen sap gemarineerde rodekool: u vraagt, wij draaien. Er zijn ochtenden dat ik om halfzeven aan de mise-en-place van een vegetarische macaroni begin of een Ingewikkelde Omelet in elkaar sta te draaien: geen brug is mij te ver, geen moeite te veel.

En nu heb ik een Bentobox, dus de sky is helemaal the limit. Daarna drink ik een martini rosso en ga ik glunderend weer onder de wol.