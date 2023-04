Na 2,5 jaar zijn 4 vrouwelijke regeringsleden verdwenen: waar is het misgelopen?

Beste premier De Croo,

Als we kijken naar de startfoto van uw regering en de situatie vandaag stellen we vast dat na 2,5 jaar alvast 4 vrouwelijke regeringsleden zijn verdwenen uit dit oorspronkelijke plaatje. Eén minister en drie staatssecretarissen zijn opgestapt. Uw regering klopt zichzelf sinds haar aantreden op de borst dat er evenveel vrouwen als mannen zetelen. Een regering onder leiding van een premier die zich trots profileert als feminist en spreekt over ‘de eeuw van de vrouw’. Waar is het misgelopen?

De redenen lijken uiteenlopend: om te kunnen zorgen voor een zieke partner of voor het eigen mentale welzijn of omdat er, zoals in het geval van Schlitz, fouten zijn gemaakt. Eén man verliet deze regering, en dit om nationaal voorzitter te worden van zijn partij. Dat verschil is op zijn minst opvallend te noemen.

Vernieuwing?

Uw regering heeft de mond vol van politieke vernieuwing. Het moment is daar om die vernieuwing vorm te geven en als regering uit te dragen. Een fiftyfifty-verdeling is nodig – die ook na de wissels werd behouden – maar echte politieke vernieuwing vraagt meer dan streven naar gelijke aantallen in de ministerposten. Het had de regering gesierd als er ook in de kern, waar de daadwerkelijke macht van de regering zit en waar nu slechts één vrouw zetelt naast zeven mannen, een evenwicht was. Politieke vernieuwing vraagt ook dat u een politiek klimaat creëert en uitdraagt waarin politieke nieuwkomers – zoals vrouwen – kunnen aarden. Dat gaat ook over welk soort leiderschap u naar voren schuift en welke kwaliteiten u van uw ministers verwacht.

De manier van politiek voeren waarbij er hard en persoonlijk gespeeld wordt, is niet gunstig. Recent denken we aan Maud Vanwalleghem, die de politiek verlaat om persoonlijke redenen, maar gewaagt van een ‘vechtmodus’ die te veel aangewakkerd werd. Ook de lange uren die ministers vaak moeten kloppen zijn moeilijk te combineren met zorg, zowel voor zichzelf als voor mensen in de omgeving.

Empathie

Volgens filosofe Martha Nussbaum is empathie de sleutel tot goede politiek en goed leiderschap. Ze stelt dat zonder een gevoel van onderlinge verbondenheid, je de sociale cohesie niet kan optimaliseren. Zonder die sociale cohesie kun je ook geen weerbare democratie opbouwen. Het contrast met het huidige klimaat kan niet groter zijn. Voor empathie en verbinding is er op dit moment in de politiek weinig plaats.

Wie de brute machtspolitiek niet beheerst, betaalt de prijs. Want ook in Vivaldi is de vaststelling: de mannen blijven aan zet. Als Vivaldi écht voor politieke vernieuwing gaat en écht de meest gendergelijke regering uit de Belgische geschiedenis wil zijn, heeft u als premier de sleutels in handen om ook de voorwaarden te creëren die maken dat politieke nieuwkomers zich veilig voelen. Dat betekent ook dat gevestigde waarden en omgangsvormen veranderen. In een samenleving waarin polarisering woedt, is er absoluut nood aan meer verbinding en meer empathie. Het is aan u, als feministisch premier, om die waarden uit te dragen.