N-VA stelt minister Lahbib terecht in vraag, maar jongens, wat is het cynisch

Bruno Struys is journalist.

Fraai is het niet, een minister van Buitenlandse Zaken die haar carrière begint met een internationale rel. Zelfs Didier Reynders (MR), toch een ongezien geschenk voor de journalistiek, was al een jaar aan de slag voor hij in opspraak kwam. Zolang laat Hadja Lahbib (MR) ons niet wachten: zij zit midden in een storm na een bezoek aan de Krim vorige zomer, waar ze verslag uitbracht van een pro-Russisch evenement.

Als we Vlaams Belang-politici bekritiseren voor hun snoepreisjes naar de Krim, moeten we ook de nieuwe minister kritisch ondervragen. Dat Lahbib vorig jaar nog journalist was, is relevant. Haar bezoek is één ding, de intentie is nog iets anders. Dat kan het verschil zijn met de Vlaams Belangers die hun functie herhaaldelijk gebruikten om legitimiteit te geven aan de Russische bezetting.

Lahbib is ons duidelijkheid verschuldigd. Met welk opzet ging ze als journalist een half jaar voor de grootschalige oorlog naar een cultureel evenement van een instelling van ­Poetins dochter? Als die organisatie de trip betaalde, lijkt ze een loopje te hebben genomen met de journalistieke deontologie.

Komt haar positie als minister in het gedrang? Haar verslag over die trip bij La Première is niet in haar voordeel. Op de radiozender bracht Lahbib enkel pro-Russische stemmen en benadrukte ze de rijke Russische geschiedenis van de Krim. Ze liet inwoners hun beklag doen over westerse sancties, maar repte niet over Russische agressie. Ook dat is relevant.

De annexatie van de Krim in 2014 valt onmogelijk los te zien van de huidige oorlog. Hoe kan ze dan nu geloofwaardig de Russische invasie veroordelen? Als ze Zelensky ooit recht in de ogen wil kijken, zal ze zo snel mogelijk volledige transparantie moeten bieden.

In het beste geval was Lahbib vorig jaar naïef en dan had MR-voorzitter Bouchez bij haar aanstelling best iets minder opgeschept over haar uitstekende terreinkennis. Ofwel was ze opportunistisch, zoals de politici die altijd zaken deden met Poetin om na al die gruwelijke oorlogen, al die moordaanslagen op dissidenten, al die ondemocratische stappen, nu bij de oorlog in februari te roepen wat een schurk hij is.

Dus ja, de N-VA heeft gelijk om dit verhaal naar buiten te brengen. Nu weten we al langer dan vandaag dat we van politici en journalisten geen rechtlijnigheid moeten verwachten, maar jongens: wat is het cynisch. Een maand na de vergiftiging van dubbelspion Sergej Skripal, allicht door Rusland, vloog partijvoorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever nog naar Moskou om de handelsrelaties aan te halen. Hij danste er met een operazangeres. Terwijl Lahbib op kosten van de Russen naar dansers op de Krim ging kijken, sloot De Wever deals met die bezetter.

Hij was bevoorrechte getuige van een overeenkomst tussen de Antwerpse diamantsector en het Russische diamantbedrijf Alrosa. De VS deden dat bedrijf intussen in de ban, ons land pleitte om de diamantsector te ontzien van Europese sancties.

De winsten uit die diamanthandel in Antwerpen gaan rechtstreeks naar de Russische oorlogskas, ook nadat Zelensky dat in ons parlement op de korrel nam. Wat rest ons in dit klimaat nog, dan Arnon Grunberg te parafraseren? Achter elke politicus gaat de hel schuil, het is alleen een kwestie van doorvragen.