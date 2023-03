N-VA’s volksberoep is een ander woord voor sociale afbraak

In De Morgen (2/3) ontsluiert Sander Loones de ware bedoeling van het nationalistisch pleidooi voor de invoering van het volksberoep. Waarom arresten van het Grondwettelijk Hof over sociale grondrechten laten overrulen door een parlementaire meerderheid? Opgelet. Un train peut en cacher un autre.

De aanval op ‘activistische rechters’ verbergt immers de drift om de sociale welvaartsstaat zelf te ondermijnen. Waarom hangt N-VA anders bewust een fout beeld op van de manier waarop in 1994 sociale grondrechten in de grondwet terechtkwamen en hoe de rechtsbescherming daarin is geregeld?

Klassieke grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, alleen garanderen geen echte vrijheid. Die verplichten de overheid tot terughoudendheid. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat die passieve houding ertoe leidt dat alleen de sterken, de slimmen, de rijken ten volle van die grondwettelijke vrijheden gebruik kunnen maken. Wie economisch onafhankelijk is, komt toe met klassieke vrijheidsrechten.

In navolging van internationaal recht begrepen Belgische politici dat de overheid op meer actieve wijze een menswaardig leven voor iedereen moest garanderen, onder meer middels staatsinterventies en subsidies. De liberale nachtwakersstaat werd omgebogen naar een sociale verzorgingsstaat waarin de overheid actieve plichten heeft, net als de burger overigens. Zo kwam artikel 23 van de grondwet tot stand. Met daarin dus sociale grondrechten, die de roep van de bevolking naar meer sociale bescherming, stevig verankerden.

Ze zijn niet absoluut maar wel progressief van aard. We streven naar een kwalitatieve en stapsgewijze verbetering van ieders leven. Nationalisten zijn helaas retrogressieven.

Ze willen een meer selectieve sociale bescherming. Het dogma luidt: als je sociale rechten van sommigen (versta profiteurs en vreemdelingen in de meest rekkelijke betekenis) niet afpakt, kan je geen sociale hervormingen doorvoeren en is de sociale zekerheid niet langer sociaal noch betaalbaar. De betaalbaarheid van het systeem (legitiem argument) gebruiken ze als vergoelijking om eerste- en tweederangsburgers te creëren.

Dat fenomeen kennen we uit het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok. De frustratie van rechts is dat ze bij het ontwerp van sommige (a)sociale beleidsmaatregelen op een sociale grendel stoten die in artikel 23 vervat zit, het standstill-principe.

Wetenschappelijke onderbouw

Loones stelt verkeerdelijk dat je met dat principe “nooit een minder beschermingsniveau mag krijgen dan vandaag”. Zo absoluut is het standstill-beginsel niet.

De wetgever wou verhinderen dat toekomstige politici lichtzinnig sociale bescherming zouden afbouwen, zonder evenwel politici te willen dwarsbomen, zoals nationalisten onterecht denken. Het standstill-beginsel stelt duidelijk dat er bij nieuwe sociale maatregelen geen aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau mag zijn, tenzij die wordt gerechtvaardigd door redenen van algemeen belang. Mogelijkheden genoeg dus voor sociale hervormingen. Maar je moet dan wel het ‘objectief contentieux’ verdragen dat in onze rechtsstaat zit ingebakken.

Verdragen dat het Grondwettelijk Hof controleert of de wetgever met een sociaal voorstel wel de grondwet respecteert. Toestaan dat het Hof de deugdelijkheid van het beslissingsproces controleert. Kan je de werkloosheid in de tijd beperken? Mogelijks wel, maar dan moet je goed motiveren waarom. En betaalbaarheid van sociale zekerheid niet gebruiken om meer mensen in armoede te duwen.

Is het zo dat financiële prikkels (uitkeringen verlagen bijvoorbeeld) invloed hebben op arbeidsmarktdeelname? Veel onderzoek wijst uit van niet. En dat is nu de kern van de zaak. De wetgever wou met het standstill-beginsel vermijden dat dagjespolitici louter op basis van vooroordelen of loze beweringen aan sociaal beleid zouden doen. Het probleem is dat het sociaal programma van nationalisten te veel ballonnetjes en symboolmaatregelen bevat. In sociale huisvesting probeert men al jaren de toegang fors te beperken door het opleggen van almaar nieuwe voorwaarden. De Vlaamse zorg wil men het liefst afschermen voor vluchtelingen en vreemdelingen. Alle wetenschappelijke onderbouw om dergelijke sociale maatregelen niet te nemen, wordt miskend.

De wetgever wou met het standstill-principe uitdrukkelijk het acquis social beschermen. Oftewel vermijden dat toekomstige politici met hun misprijzen voor sommige burgers, ons in een sociaal moeras zouden doen zinken. Met de weigering om sociale woningen te bouwen, de achteruitgang van de ouderenzorg of het opblazen van gelijkekansenbeleid in onderwijs, staan we intussen kniehoog in onwelriekend drasland. Leg dat eens aan de kiezer voor. Dat behoeft voorlopig geen grondwetswijziging.