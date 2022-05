Frederik De Backer is columnist.

Ook dit jaar waren de mooiste muzikanten toevallig weer de beste. De groepsfoto van alle MIA-winnaars had dan wel geen reclameposter voor Benetton kunnen zijn, de C&A had er weg mee geweten.

Zelfs Tom Helsen, die toch ook al een kwarteeuw meetrekt aan de mestkar die de muziekindustrie is, kon niet anders dan het licht zien in wat hem vanaf het podium kwam toegeschitterd. Overvallen door een gevoel van leegte en oppervlakkigheid kraste hij zijn afschuw in de bakens van diepgang genaamd sociale media.

“Het competitieve, het vergelijken, het niet content zijn met wat je hebt, het neerkijken van de ‘coole muziekliefhebbers’ op de commerciëlere, het de andere niet gunnen… Ik ben dat allemaal een beetje beu.”

Zo fel was het licht dus niet dat hem verblindde: de leegte en oppervlakkigheid scholen niet in de organisatoren van dit feest van de wansmaak, maar in de genodigden. Muziek is geen wedstrijd in de ogen van de man die doorbrak dankzij Humo’s Rock Rally en in 2007 de MIA voor beste pop won.

Over Helsens uitspraken valt veel te zeggen, onder meer dat wijsheid met de jaren komt, maar beter ware geweest dat we in het geheel niets over de MIA’s moesten lezen. Waarin immers verschillen die van de jaarlijkse pompoenwedstrijd in Kattenbos? Een kweekgraag kluitje klopt er zichzelf op de schouders om wat het nu weer op kunstmatige wijze tot enorme proporties heeft gebracht; wat maakt het uit dat de gedrochten onderling amper verschillen in kleur en smaak? Wat telt is de ravage die rest nadat de winnaar wekenlang op ieder uur van de dag, op elke radiozender in elke auto, in elke winkel, over je heen is komen rollen.

Muziek mag gerust een wedstrijd zijn, zolang de winnaar wordt verkozen door mensen met verstand van muziek. De pompoen gaat pas stinken wanneer kunst een populariteitswedstrijd wordt. Laat het hele gezin kiezen waar je vanavond eet en je eindigt in een McDonald’s, laat de ouder die dagelijks de pannen beroert kiezen en je eet ergens waar ze weten wat bestek is.

Waarom gaat de openbare omroep hierin mee? Voor platte commercie bestaan toch al andere kanalen? Om 19 uur geef je het volk ook niet wat het wil; je geeft het een nieuwsuitzending. Met oorlog en PFOS en inflatie en andere jobstijdingen. Omdat er voor porno andere kanalen zijn.

Leer ons nieuwe dingen kennen, laat kenners graven naar onontgonnen edelmetaal. We kweken een generatie waarvan de muziek geheel en al is gerecycleerd. Sinds 2000 hebben we elk van de vijf voorgaande decennia herbeleefd. Steeds weer dezelfde akkoordenprogressies en inwisselbare snoetjes. En als het dan toch pop moet zijn, laat dan het metier zegevieren. Graaf naar de nieuwe Beatles, Paul Simon of ABBA. Opdat de songsmid triomfeert, en niet de producer of het label. De maker, niet de verkoper. Want hoe het nu is, dat ben ik allemaal een beetje beu.