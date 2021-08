Muziek is als bron van collectieve, ongegeneerde en baldadige vrolijkheid schier onovertrefbaar

Mark Coenen is columnist.

Die foto van dat vrolijk huppelende Afghaanse meisje dat het tarmac in Melsbroek tot een springkasteel van geluk omtovert en die van die partijvoorzitter eindelijk op welverdiende vakantie met een reusachtige roze zwaan tussen zijn benen, drijvend in een al even reusachtig zwembad met uitzicht op heel Toscane en omstreken: het zijn twee kandidaten voor de foto die de zomer van 2021 vakkundig samenvatten.

Veelzeggend zijn door niets te zeggen en alleen maar iets te laten zien: daar heb je alleen een camera en het speurend oog van een goede fotograaf voor nodig die op het juiste moment afdrukt.

Toch kies ik voor beelden uit een ander theater: dat van de terugkeer van de levende muziek.

Sinds mensen weer naar concerten mogen worden wij allen overspoeld door foto’s van mensen die, we kunnen het niet anders zeggen, uitzinnig zijn van vreugde. Het plezier, het ongebreidelde genot, nee, het pure gelúk spat er werkelijk van af.

Op de foto’s zie je een extase, die ik uitsluitend voorbehouden achtte voor kierewiete Amerikaanse sektes waar de voorganger een parochiaan bevrijdt van spataderen die haar al jaren het lopen onmogelijk maakten. Door er gewoon krachtig op te wrijven.

Een optreden van de Kreuners heeft hetzelfde effect blijkbaar.

Kwatongen die beweren dat zo’n plezier alleen kan omdat de war on drugs in Antwerpen mislukt is en de jeugd van tegenwoordig tot aan haar oogbollen vol gratis xtc uit de bol gaat hebben gelijk, maar daar gaat het nu even niet over.

Het is voor iemand die drie man en een paardenkop te samen aan een toog al te veel volk vindt, een wonderlijke vaststelling: dat rijk van de vrijheid bestaat echt en heeft te maken met muziek in een grote tent.

Het dak eraf: allemaal samen.

Ik zeg dit zonder enig sarcasme. Het vervult mij in tegendeel met grote vreugde, alleen ben ik blij dat ik er niet aan moet deelnemen. You’ll always find me in the kitchen at parties, zoals Jona Lewie lang geleden al treffend in een beklijvend lied poneerde.

Muziek is als bron van collectieve, ongegeneerde en baldadige vrolijkheid schier onovertrefbaar. Als je ploegje de tegenstander met 6-1 afdroogt is dat alleen leuk voor de fans van je ploegje en niet voor de andere supporters. Hoe anders op een concert, waar iedereen meezingt en met pinten smijt.

Wie zich op de laatste dag van de vakantie nog even wil opladen, raad ik dat filmpje aan van Foo Fighters, waar het twaalfjarige drumwonder Nandi Bushell bij de laatste bis van het concert mocht drummen op ‘Everlong’.

Haar prestatie en présence zijn ongelofelijk, maar het filmpje is ook geweldig grappig. Het werd opgenomen door haar vader die in zijn enthousiasme en trots het halve nummer lang junglekreten slaakt. Het dak eraf: zeker het zijne.

Te bekijken als u even in een dipje zit.