Move over, kookboeken, hier komen de wokeboeken!

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

“Marc, wakker worden!”, brult mijn wekker, en ik draai mij balsturig nog eens om. ’s Morgens gaat niemand mij woke noemen. Later op de dag is er geen ontsnappen aan: we leven blijkbaar in wokeland, in een wokecultuur tjokvol wokebrigades met woke warriors die aan wokery doen en wokismen debiteren uit hun eigen wocabularium. Noodgedwongen veranderde De Standaard de naam van haar boekenrubriek ‘Boek van de week’ recent naar ‘Boek van de woke’. Move over, kookboeken, hier zijn de wokeboeken. Of beter, de anti-wokeboeken. Niet geschreven door anti-wokegroentjes, maar door de fine fleur van rechts-conservatief Vlaanderen.

Immobiliënmakelaar Paul Boonefaes schreef eind 2021 Zwijg! Waarom woke niet deugt en noemde woke in een interview voor Ongehoord Nederland TV de “grootste bedreiging van onze samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog” en een “neomarxistische ideologische kanker die onze burgermaatschappij vernielt, onze instellingen uitteert en onze cognitieve vrijheid wil afnemen”.

Politici kijken naar de peilingen in binnen- en buitenland. En ze zien dat partijen die zich profileren als anti-woke momenteel de wind in de zeilen hebben. Behalve in Nederland, want daar bleek Thierry Baudet, de voorzitter van Forum voor Democratie, wel heel anti-woke, maar ook knettergek.

Politici zoals Bart De Wever en parapolitici à la Rik Torfs beseffen dat je met een anti-wokediscours momenteel boeken kan verkopen. Over woke van Bart De Wever is al vier weken het bestverkopende boek in Vlaanderen. Volgens de Antwerpse burgemeester is woke een “zelfvernietigingsoorlog die een flink deel van de intellectuele elite voert tegen de moderne, westerse samenleving” en “een fenomeen dat onze samenleving aan de rand van een burgeroorlog dreigt te brengen”. Een paar dagen geleden stond tot overmaat van ramp in de krant dat Antwerpen de koploper in Europa was qua woke. In het rioolwater. Neen, dat was coke. Excuus.

Professor Rik Torfs, ex-eentermijnsrector van de KU Leuven, schreef Tijdgeest: een perspectief op mens en tijd over “hoe we zonder euforie of weemoed complexloos kunnen leven in de tijd die de onze is”. Zelf gebruikt hij in het boek het woord ‘woke’ niet, maar in interviews over het boek gaat het steevast over woke. Torfs verklaart in een interview niet zonder enige fierheid dat ook de naam ‘Marc Van Ranst’ niet in zijn boek vermeld staat “omdat ik hem daarvoor niet belangrijk genoeg vind”. Kijk, dat vind ik nu zo lekker woke aan Torfs.

Rik Torfs mocht op 18 maart de Prijs voor de Vrijheid ontvangen van de denktank Libera!, een kaartclubje van Vlaamsgezinde conservatieven. Vroegere winnaars waren Lieven Annemans (omdat hij een tegenwicht durfde vormen tegen de virologen), de Strangers (omdat ze in 1973 het anti-wokestatement ‘Allah is groot, mor zieke-kas is groter’ durfden zingen), en Thierry Baudet (omdat hij de Nederlandse extreemrechtse partij FVD durfde oprichten). Elke rechtgeaarde democraat zou tot elke prijs elke prijs die Baudet heeft gekregen weigeren, maar bij rechtsgeaarde democraten ligt dat anders. Ik wil graag vandaag reeds de volgende winnaars van de Prijs voor de Vrijheid bekendmaken: de obligate Bart De Wever, en verder iedereen die, net zoals Rik Torfs, reeds te gast was bij Tom Van Grieken in ToogPraat bij Vlaams Belang TV: Mark Elchardus, Mia Doornaert, Siegfried Bracke, en Dyab Abou Jahah.

Rik Torfs kreeg zijn prijs “omdat hij in tijden van woke onvervaard, zonder schaamte of reservaties blijft opkomen voor onze westerse waarden”. Ook Torfs schuwt de hyperbolen niet: “Woke gaat lijnrecht in tegen de mensenrechten.”

Torfs is tegen de cancelcultuur, want dat is woke. Maar samen met andere jonge academici zoals Leo Neels, Mark Elchardus en de Nederlandse extreemrechtse FVD-ex-senator Paul Cliteur steunt Rik Torfs de kliklijn Hypatia, waar studenten en academici vermeende woke-activistische incidenten kunnen melden. Torfs noemt Hypatia een “uitstekend, nodig en prachtig initiatief”. Het doet een beetje denken aan de kliklijn van Tom Van Grieken waar “leerkrachten die in de klas linkse praat verkopen” konden gemeld worden teneinde hen “in 2024 de rekening te presenteren”. Hypatia zou zomaar uit het script van de dystopische Arcadia-serie kunnen komen.

Tom Lanoye noemde de anti-woke-verongelijktheid de “partydrug van rechts: extreem goedkoop, extreem bedwelmend en extreem verslavend”. Anti-woke lijkt de beginnersdrug die sommigen dreigt te doen afglijden naar de heroïne van extreemrechts.