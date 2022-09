Jeroen Maris is journalist.

Het regent nu al zo lang. De afgelopen uren heeft het water iedereen in de stad naar binnen gejaagd, op straat houden alleen de dealers stand, en het is maar de vraag of zij het nog lang willen volhouden.

Hij is ook binnen, hij zit achter zijn bureau, in het geel van het enige lampje dat hij nog gedoogt. Zo zit hij hier nu al maanden, nee, jaren, de eenzaamheid betaalt mee de huur. Vroeger was het anders, vroeger kwam hij niet thuis voor de stad hem een lied had geschreven, maar toen wist hij nog niet hoe makkelijk het is om je abonnement op de wereld stop te zetten: je wurgt je vriendschappen, je laat je eten aan huis leveren en je wendt doofheid voor wanneer iemand je wat vraagt.

Wanneer hij even van achter zijn bureau weggaat, legt hij iets dat lijkt op een bierkaartje op zijn glas rum. Wat hij jaren geleden al deed, toen hij nog in cafés kwam, heeft hij aangehouden nu hij thuis drinkt. Er is geen reden om niet ook hier voorzichtig te zijn.

De regen valt verticaal, ziet hij, de wind heeft geen zin in bemoeienissen. Hij weet dat het water tussen huid en hemdskraag zal sissen als hij net nu naar buiten gaat, dat het plakkerige geluid van regen die sterft op straatkeien hem pijn zal doen. Maar hij trekt zijn schoenen aan, ze passen nog, en gaat naar buiten zonder paraplu. Het is zijn enige kans. Want morgen, wanneer de regen weg is, loopt de drom olifanten weer door de straten, en olifanten dragen geen kussentjes onder hun poten.