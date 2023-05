Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Drie maanden wonen ze nu in huis, mijn twee katten. Broer en zus, Sokjes en Rosa zijn hun namen. Die hadden ze al, dus dat laat ik maar zo. Hun eerste levensjaar brachten ze door in een huis met veertien andere katten en dat is eraan te zien.

Monsters zijn het en dat bedoel ik liefdevol. Barbaarse, wilde, ontembare roofdieren die duidelijk gewend zijn hun zin te doen.

Een maand lang hadden ze zich van schrik verstopt in dit voor hen onbekende huis. Het is groot en heeft heel wat hoeken en kantjes, schuilplaatsen in overvloed. Hoe ik ze ook zocht, ik kreeg ze niet te zien. Als spoken bewogen ze zich door het huis. Onzichtbaar en ongrijpbaar.

Uiteindelijk moest ik hun vroegere baasje erbij halen om hen in de val te lokken: mijn armen in. Sindsdien is er van angst geen spoor meer te bekennen en zijn ze niet van me weg te slaan.

Als ik ’s avonds in de zetel neerzak om wat te lezen, gaan ze boven op mijn boek liggen en dwingen me hen te strelen tot ze het beu zijn. Zit ik aan mijn bureau, komen ze breeduit op het toetsenbord van mijn computer liggen, om daarna als ongeleide projectielen achter elkaar aan te crossen en rennend van het ene meubelstuk op het andere te springen of als idioten in de gordijnen te hangen.

Van een vriend kreeg ik het boek De filosofie van een kat van John Gray. Hij verbindt erin zijn bewondering voor ‘kattengemak’ met het denkwerk van Pascale en Montaigne. Een uitermate geestig boek, leerrijk ook.

Katten hebben geen advies over het leven nodig, schrijft hij, en zijn tevreden met het leven dat ze leiden. Mensen daarentegen gaan constant op zoek naar geluk, streven altijd naar een hoger doel terwijl katten gewoon blij zijn zichzelf te zijn en al lang weten hoe ze moeten leven.

De mens werd gedomesticeerd door de kat en niet omgekeerd, beweert de auteur, en ik vrees dat ik hem gelijk moet geven.

Sokjes en Rosa zijn nieuwsgierig en onderzoeken alles wat ik op tafel zet, een schaal met enkele bloempjes in toveren ze om tot een plonsbadje, en geen kwartier later ligt de kamer vol bloemblaadjes en spetteren ze met hun pootjes de waterdruppels alle kanten op.

’s Avonds in bed, ik slaap in de sous-sol, hoor ik hun roffelende pootjes op het parket boven me, en als ik ’s morgens de woonkamer inkom, zijn de vloeren bezaaid met blauwe en groene druiven, enkel de kale steel van de tros ligt nog in de fruitmand.

Ik observeer hen en zie hoe ze een druifje aan hun scherpe nageltjes prikken en het dan met een zwaai de kamer ingooien, waarna ze het achterna rennen!

Slaafs ruim ik alles achter hen op.

“Als ik met mijn kat speel,” vraagt Montaigne zich af, “hoe weet ik dan dat zij zich niet met mij amuseert in plaats van ik met haar?” Ik ken het antwoord.