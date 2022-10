‘Monsieur Bouchez illustreert eens te meer het spreekwoord dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet’

Pot, ketel en Bouchez

In de krant van zaterdag (‘Als we naar de groenen luisteren, zitten we straks in het donker’) permitteert de voorzitter van MR zich weer eens een uithaal naar Groen/Ecolo. Monsieur Bouchez illustreert hier eens te meer het spreekwoord dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

Hadden de rechtse politici de voorbije decennia geluisterd naar milieubewegingen, in plaats van ze de belachelijk te maken – ook in Vlaanderen zijn er nu nog die het niet kunnen laten – ben ik er zeker van dat we die discussie nu niet meer hoefden te voeren. Dan waren we ook in het Westen al lang onafhankelijk van fossiel brandstoffen en had men de kerncentrales zonder meer kunnen sluiten.

Al van in de jaren 1960 roept men vanuit de groene hoek dat men fout bezig is met het milieu, en dat de oorzaak ligt bij de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar de Reagans en Thatchers, bij ons gesteund door zowat alles dat zich in rechtse deel van de politieke arena bevond, lieten zich (al of niet bewust) beduvelen door het lobbywerk van de petroleumfederaties.

Dat een politieke ‘snotneus’ nu komt beweren dat het de groenen zijn die ervoor gaan zorgen dat het licht zal uitgaan, is de waarheid in de hoogste mate geweld aan doen.

Alex Michiels, Oudegem

Geen Forum

Het wordt tijd dat sociale media zich organiseren zodat mensen als Thierry Baudet, die bewezen leugens en fantasieverhalen verspreiden geen forum meer krijgen. De zelfverklaarde verdedigers van de democratie zijn juist ernstige bedreigingen voor die democratie. Dat het Vlaams Belang grote bewonderaar is van Baudet is goed om te weten. Vinden zij Poetin ook ‘the Dark Knight’ die de wereld komt redden?

Jeroen Gaeremynck, Brugge