Mogen scouts nog scouts zijn? Het is immers een leerschool voor iedereen

Zondag 24 juli. We rijden langs Ardense wegen richting Samrée om onze kinderen af te zetten op hun groepskamp van scouts Oosterveld uit Wilrijk. Een scoutsgroep die nu heel België lijkt te kennen, nadat ze te horen kregen dat ze van hun terrein worden gestuurd en de Raad van State hen toch liet blijven.

Bij het binnenrijden van Samrée is het een zootje ongeregeld. Nee, niet omdat Oosterveld een bezoek- en afzetdag met barbecue organiseert voor 450 ouders en leden. Wel door de brocanterie, waardoor massa’s auto’s in het rond geparkeerd staan. Ik maak me al zorgen dat we ook zo wild moeten parkeren en met onze jonge kinderen mét bagage langs die drukke weg naar hun kampterrein moeten lopen. Manlief rijdt liever toch wat verder. Aan het kampterrein staat de leiding ons met zelfgemaakte bordjes op te wachten, om het parkeren op de weide in goede banen te leiden.

Dat 250 scouts op een weide lawaai maken, daar kan je niet omheen. Dat 250 scouts naar het toilet gaan, dat is ook een feit. En omdat de HUDO (houd uw darmen open, een zelfgemaakt toilet) nog niet af is op dag één, ga je ‘in de bosjes’. Dat dit buurtbewoners kan storen, is heel begrijpelijk. Maar kunnen die dit aankaarten door de leiding persoonlijk aan te spreken? Dat is de meest menselijke (en efficiënte) manier om ervoor te zorgen dat alle hoopjes begraven of verwijderd worden. Mag een persoonlijk gesprek voorrang krijgen op het sturen van de politie met bevelschrift van de burgemeester?

Misschien kan je je dan ook wat beter inleven in elkaars situatie: leiding die een feestje bouwt nadat ze op één dag een nieuw terrein hadden gevonden. Eén dag voor hun kamp kregen ze immers te horen dat ze niet op het oorspronkelijk terrein terecht konden, door een dubbele boeking.

De scoutsleiding staat een jaar lang elke zondag paraat. Nu steken ze een kamp in elkaar. Ze geven onze kinderen de tijd van hun leven, doordat ze niet zoals papa of mama zeuren over propere tanden en eten met mes en vork. Op een kamp kunnen kinderen voluit spelen, met hun vriendjes slapen in tenten, in de buitenlucht genieten. Dat de leiding daar plasluiers, kinderen met heimwee en moeilijke etertjes bijneemt met de glimlach: dat is toch fantastisch! Ik ben de scoutsleiding daar immens dankbaar voor! Kan dit alsjeblief in de verf gezet worden?

Ik ben bij de eersten om kritisch te zijn over het reilen en zeilen binnen de scouts van mijn kinderen. Er wordt al eens een pintje te veel gedronken op weekend of op kamp. Er zijn soms pesterijen die de sfeer negatief beïnvloeden. Dan spreek of schrijf je de leiding aan. Elke keer kreeg ik een begripvolle reactie of organiseerde de leiding een ouderpraatje, waar samen naar een oplossing werd gezocht. Nu spring ik voor hen in de bres. Want ik ben aangedaan over hoe deze scouts in de media wordt afgeschilderd als onhygiënische, luidruchtige varkens.

Scouts is een leerschool voor iedereen. Een leerschool voor ouders om hun kinderen los te laten. Een leerschool voor leden om zelfstandigheid op te bouwen, én een leerschool voor de leiding om verantwoordelijk te zijn. Hopelijk kunnen ontevreden buurtbewoners voortaan proberen om leden en leiding mee bij te staan in deze zoektocht.

Annelies Van Hauwermeiren, mama van een welp en een kapoen bij scouts Oosterveld, namens heel wat ouders van kapoenen