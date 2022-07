Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Ledigheid is des duivels oorkussen, maar soms is het gewoon handig. In plaats van die eindeloze muziekplas van Spotify weer te dreggen op zoek naar iets aanhoorbaars, kies ik graag voor muzieklijsten van mensen die ik ken of apprecieer.

Beide voorwaarden zijn vervuld bij de muzieklijst van de minzaamste aller rockers Frank Vander linden, die het met zijn lijst van de ‘mooiste liedjes ter wereld’ zelfs bracht tot een zomers radioprogramma op Radio 1. Eerst leest Frank de voorbeden voor tijdens de mis en als het echt moet, helpt hij ook met de bedeling der hosties, maar na het nieuws van 11 uur preekt hij voor eigen parochie en kiest vaardig voor de beste songs die men op een lamme en klamme zondagvoormiddag wensen kan.

Ook tijdens lange autoritten volgt zijn lijst mij als een oud hondje en val ik geregeld van de ene verbazing in de andere. Dankzij een professioneel verleden in en een hevige liefde voor popmuziek dacht ik dat ik daar wel iets van kende, maar dat blijkt niet waar. Of toch niet helemaal.

Als een ervaren duiker daalt Frank af in de rijke ­oceaan der popgeschiedenis en vist hij feilloos de ene na de andere parel op. Zo haalde hij twee jaar geleden als 637ste nummer − het zijn er in totaal 1.043 − met zijn schepnetje een song boven die mij bij de eerste beluistering geheel ontroerde. Een piano­ballade met doorleefde tekst, meer is ‘All Your Favorite Bands’ van de mij onbekende Canadezen van Dawes eigenlijk niet. In het lied zingt de zanger een liefde toe waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is en het refrein eindigt met de prachtige wens: ‘May all your favorite bands stay together’.

Mogen al uw favoriete groepjes samenblijven: het is een van de origineelste wensen die ik ooit gehoord heb. Niet: ik wens u geld en gezondheid en seks en zonnepanelen, maar: ik hoop dat nooit een uwer favoriete groepjes split. Iedereen die van muziek houdt, snapt dat meteen. Stel dat de Beatles nooit gesplit waren en tot december 1980 muziek hadden gemaakt. En de Clash tot aan de dood van Strummer in 2002.

Nooit heeft de split van een groep geleid tot betere muziek − wij kunnen hierover van mening verschillen, maar u bent verkeerd en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Bij dat refrein maakt mijn hart altijd een sprongetje, alsof dat nog steeds zou kunnen. Een onmogelijke droom blijft een droom en dikwijls een mooie, maar de realiteit is anders.

Lang verhaal kort: ik wens u allen bij deze toch van harte toe dat al uw favoriete groepjes voor altijd mogen samenblijven.