Moeten we Ryanair boycotten? ‘De politiek zou zulke kapitalisten hier moeten verbieden’

Ryanair kondigde deze week aan dat het zijn twee vaste vliegtuigen voorlopig weghaalt uit de luchthaven van Zaventem. Is die gedeeltelijke terugtrekking een ramp, of zijn we de low cost en zijn arrogante CEO liever kwijt dan rijk? Sander Claessens (26, voorzitter van PVDA-jongerenpartij Comac) en Philippe Nys (28, voorzitter van Jong Vld).

Sander Claessens: ‘De politiek zou zulke kapitalisten moeten verbieden om hier zo’n ­dumpingmodel te hanteren’

“Ik kan niet hard genoeg benadrukken hoe gekant ik ben tegen de praktijken van Ryanair en het hele beleid van een man als Michael O’Leary. Hij staat haaks op alles waar ik in geloof. Het probleem is: veel mensen hebben geen keuze wanneer ze graag op vakantie willen. Wil je naar Barcelona, Wenen of Marseille, dan kom je automatisch uit bij Ryanair. De alternatieven zijn namelijk zoveel duurder, en niet weggelegd voor ieders portemonnee. Zeker niet voor jongeren.

“Neem nu Wenen: je kunt ook een nachttrein nemen. Ik ben er ook zeker van dat veel mensen dat zouden willen doen. Kijk maar naar het gigantische succes van het 9 euro-ticket in Duitsland, waarmee je daar deze zomer een maand lang onbeperkt kon rondreizen met de regionale treinen en bussen. De ­bereidheid is er dus zeker. Maar ­zolang het goedkoper is om te ­vliegen naar Wenen dan de trein te nemen, zal wie op zijn ­centen moet letten de switch echt niet maken.

Sander Claessens. Beeld rv

“Ik heb zelf natuurlijk ook al met Ryanair gevlogen. De afgelopen jaren heb ik de keuze ‘wel of niet met O’Leary’ niet meer moeten maken, maar dat had dan te maken met de bestemmingen: ik had ­Ryanair niet nodig om er te raken. Afgelopen zomer heb ik een lange reis door India gemaakt, iets waar ik jaren voor gespaard heb en wat ik ook niet iedere zomer doe.

“Maar als ik een volgende keer weer op ­vakantie wil, zal ik echt proberen om Ryanair te mijden. Alleen is het dan wel aan de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze zouden zulke kapitalisten moeten verbieden om hier zo’n dumpingmodel te hanteren. En ze zouden moeten zorgen voor betaalbare alternatieven. Oké, het is ook de belastingbetaler die dan voor die alternatieven betaalt. Maar vandaag geven we ook miljoenen subsidies aan Ryanair opdat ze alstublieft op de luchthaven van Charleroi zouden blijven opereren. Het is een keuze, waarin je je geld investeert.”

Philippe Nys: ‘Ryanair heeft een grote rol gespeeld in de democratisering van het ­vliegen’

“Ik heb zelf nooit veel met Ryanair ­gevlogen. Ik ben altijd een koele minnaar ­geweest van die maatschappij, net ­vanwege de inconsistentie van hun service, en het feit dat ik me serieuze vragen stel bij hun businessmodel. Maar ik vind niet dat we met een steen mogen gooien naar wie dat wel deed of nog doet. Hoe je het ook draait of keert, Ryanair heeft een grote rol gespeeld in de ­democratisering van het vliegen. Mensen die zich anders geen vliegvakantie zouden kunnen veroorloven, kunnen dat wel dankzij het goedkope alternatief dat Ryanair biedt.

“Een veel fundamenteler debat dan ‘vlieg jij nog met Ryanair?’ vind ik: benaderen we vliegen en Ryanair op de juiste manier? We hebben vliegen zwaar gesubsidieerd, heffen zeer vriendelijke belastingen op kerosine. Moeten we dat nog wel doen? O’Leary zegt nu dat de vliegtaks de reden is waarom Ryanair deze winter niet vanaf Zaventem zal vliegen. Dat is een drogreden, uiteraard. Hij is zijn maatschappij ­gewoon aan het terugplooien op die lucht­havens in de periferie waar overheden zwaar met subsidies gegooid hebben om Ryanair aan zich te binden. En dan is de vraag dus: is dit een wenselijk model? Ik vind van niet.

Philippe Nys. Beeld rv voor detour

“Is de consequentie dan dat heel wat ­mensen zich geen vliegreis meer kunnen veroorloven? Misschien. Maar wij moeten toch geen Ierse luchtvaartmaatschappij gaan subsidiëren ­zodat mensen op vliegvakantie kunnen? Wij moeten ons geld gebruiken om de lasten op de inkomens te verlagen, zodat de lagere inkomens ook meer koopkracht krijgen, en ze zelf kunnen beslissen wat ze met hun geld doen.

“Versta me niet verkeerd, met kapitalisme en kapitalisten is niets mis. Maar dit debat draait gewoon niet om Michael O’Leary. Het gaat erom welk overheidsbeleid wij willen. En daar moeten we het echt eens meer over ­hebben.”