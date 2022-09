Moeten we drugs legaliseren, regulariseren en controleren? ‘Zo maak je je land aantrekkelijk voor criminele organisaties’

Oskar Seuntjens: ‘We moeten meer investeren in onderwijs en armoedebestrijding’

‘Ik ben het volledig eens met Jinnih Beels. Tegen het advies van vele experten in, heeft Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen (N-VA), jaren geleden met veel spierballengerol de ‘war on drugs’ aangekondigd. Zware repressie zou een einde moeten maken aan die oorlog. Denk maar aan de peperdure Operatie Sky en Operatie Nachtwacht. Helaas moeten we na zoveel jaar vaststellen dat het resultaat over de hele lijn heel magertjes is.

“We moeten er niet flauw over doen: drugs circuleren nog steeds in alle lagen van de ­samenleving. Daarnaast ontploffen granaten in de Antwerpse straten terwijl de grote boeven ­buiten schot blijven. Alleen kleine ­dealers, die vaak door sociaal­economische problemen in het drugsmilieu sukkelen, worden ­opgepakt.

“Een kleine tien jaar geleden werd het voorstel van Jongsocialisten om wietgebruik te legaliseren goed­gekeurd op een congres van Vooruit, toen sp.a. Daar was enorm veel commotie over in de media, maar net zoals toen moeten we moedig zijn. Dat wil zeggen dat we niet naar ons buikgevoel, maar naar experts kunnen luisteren. Door drugsgebruik te decriminaliseren en de productie en verdeling ervan te reguleren zet je het criminele milieu buitenspel en kun je de kwaliteit ervan controleren. Iets wat we trouwens ook doen voor de drugs ­alcohol en tabak.

“Deze aanpak zou er ook voor zorgen dat je gebruikers veel beter kunt beschermen dan wanneer je ze aan hun lot overlaat. Net zoals de experts ben ik dus voorstander van preventie en schadebeperking. Zo zou je ­kunnen inzetten op gebruikersruimtes, zodat mensen steeds onder toezicht zijn van medische ­experts. Andere landen geven hierin al trouwens het goede voorbeeld. Bovendien blijft het cruciaal om volop te investeren in onderwijs, armoedebestrijding en mentaal welzijn. Die wortels kunnen we aanpakken. Dat klinkt misschien niet cool, maar het zijn wel wapens waar geen Bearcat tegenop kan.”

Jeroen Bergers: ‘Gaan we straks ook heroïne legaliseren?’

‘Met Jong N-VA zijn we radicaal tegen de legalisering van drugs. Drugs brengen niet veel goeds voort in de samenleving. Ze maken levens kapot. Het normaliseren van drugs door ze te legaliseren is het slechtste wat we kunnen doen. Voor we de ‘war on drugs’ verloren verklaren, moeten we die eerst misschien eens echt beginnen voeren.

“Doorbraken zijn mogelijk, bewijst ­Operatie Sky. Maar we zien ook dat de ­politie en het parket de middelen niet krijgen om het werk af te ronden. De federale regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en die middelen voorzien. Die investering gaat niet verloren en krijg je als maatschappij drie­dubbel terug.

“Verslaafden die willen stoppen, moeten dus zeker geholpen worden. Het is niet omdat er repressie is, dat we niet moeten sensibiliseren. Zeker bij jongeren moeten we daar echt op inzetten. Zij moeten weten wat de gevolgen zijn van druggebruik. Het alcohol­argument van linkse partijen vind ik pover. Alcohol is zeker een schadelijke drug met negatieve gevolgen op de maatschappij. Het probleem is echter dat alcohol enorm genormaliseerd en verworven is in onze cultuur. Als we dat nu plots gaan verbieden, zal dat net zoals de Amerikaanse drooglegging een averechts effect hebben.

“Net daarom mogen we drugs niet legaliseren. Eens gelegaliseerd is de geest uit de fles. Waar stoppen we: gaan we straks ook heroïne legaliseren? Dat de socialisten na cannabis nu ook al voor legale coke pleiten, is exact het ­hellend vlak waar wij voor waarschuwen. ­Bovendien merkten we in Canada dat de illegale export exponentieel toeneemt na legalisatie. Je neemt de drugsmaffia dus niet de wind uit de zeilen, integendeel. Je maakt je land aantrekkelijk voor criminele organisaties. Dat Vooruit nu voor legalisatie pleit is zelfs hypocriet. Ze zijn ­terecht voor een streng beleid tegen gokken, ook een verslaving, net omdat het vooral mensen met een lager inkomen raakt. Bij drugs negeren ze die realiteit. Dat gaat er bij mij niet in.”