Moeten we alle drugs de vrije loop geven omdat we al een andere legale drug hebben met verwoestende gevolgen voor de samenleving?

Stavros Kelepouris is journalist.

There’s no such thing as bad publicity? Daar zal Antwerpen toch anders over denken. Nieuwe data bevestigen de status van het Antwerpse Zuid als cokekwartier van Europa. Het nieuws zal weinigen verbazen na de knal waarbij afgelopen weekend twintig huizen beschadigd raakten. Het witte goud heeft Antwerpen in een houdgreep.

Veel criminologen en sociologen zullen zuchtend en gefrustreerd de krantenkoppen gelezen hebben. Al jaren roepen gerenommeerde academici in koor dat de war on drugs niet werkt en nog nooit ergens gewerkt heeft. Als alternatief wordt dan gepleit voor legalisering, decriminalisering, begeleid gebruik of een variatie op het thema.

Dat de war on drugs zijn doel mist, valt moeilijk te ontkennen. Terwijl in Antwerpen steeds vaker bric-à-bracspringtuigen ontploffen, krijgen crackverslaafde daklozen in Brussel boetes die ze toch niet kunnen betalen. En de drugdealers die wel gepakt worden, zijn doorgaans slechts de kleine garnalen.

Het beleid kijkt koppig de andere kant uit. Antwerpen volhardt in de politionele boosheid en ook op nationaal niveau blijft law-and-order het onbetwiste paradigma in de drugsaanpak. Dat de nationale drugscoördinator een voormalig parketmagistraat is, toont dat er niet meteen een kentering aan zit te komen.

Is het een kwestie van politieke zinsverbijstering? Is legalisering de wonderoplossing waar politici om één of andere reden niet naar durven te grijpen? Specialisten wijzen in dat verband al snel naar Portugal, waar druggebruik helemaal gelegaliseerd werd als reactie op onder meer de talloze heroïneverslavingen. Met succes: druggerelateerde overlijdens en criminaliteit daalden zienderogen, idem voor hiv-besmettingen door vervuilde naalden.

Maar het postdictatoriale Portugal is wel wat anders dan het Antwerpen van 2023. Bijvoorbeeld: ook met legaal druggebruik zal de Scheldestad een belangrijke doorvoerhaven blijven voor coke in de rest van Europa. Het gewelddadige banditisme tussen rivaliserende bendes zal dus niet plots gaan liggen.

En dan is er nog een maatschappelijke kwestie: willen we dat consumptie van allerhande soorten harddrugs overal ongestoord kan? Je moet geen radicale conservatief zijn om daar terughoudend over te zijn. Het klassieke tegenargument is alcohol – ook een drug, maar niemand die ervan opkijkt als er in openlucht zwaar doorgedronken wordt.

Als argument is alcohol evenwel niet bijzonder overtuigend. Moeten we alle drugs de vrije loop geven omdat we al een andere legale drug hebben met verwoestende gevolgen voor de samenleving?

Het punt is niet dat de war on drugs de enige optie is, maar wel dat er goede redenen zijn om sceptisch te zijn over grootscheepse legalisering. Een belangrijk verschil is dat de aanpak van law-and-order altijd kan stoppen. Legalisering niet: blijkt het niet te werken, dan is gebruik van sommige drugs mogelijk al zo wijdverspreid dat de geest nooit meer in de fles te krijgen is.