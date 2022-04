Moeten studentendopen afgeschaft worden? Studentenleiders geven hun mening

Anton Schelfaut (praeses KVHV Gent)

“Bij KVHV is de doop trouw aan de Blauwe Bladzijden. Die werden in 1929 in het leven geroepen en omvatten de wetten en voorschriften van het traditionele studentenleven. Een doop is een inwijdingsritueel voor nieuwe studenten. Wat centraal zou moeten staan, is het smeden van vriendschapsbanden en het feit dat een lid deel wordt van een gemeenschap. Bij KVHV heeft de doop een ­onderwijzend doel, met bepaalde waarden.

“Wij proberen drankmisbruik en excessen tegen te gaan, aan de hand van de Blauwe Bladzijden. Niemand van ons drinkt boven zijn capaciteit, zo simpel is het. Ik vind het dus jammer dat er doopcharters werden opgesteld door mensen die weinig kennis hebben van het traditionele studentenleven. De ‘kennis’ van de opstellers beperkt zich tot de excessen die ze in de media zien, of problematisch gedrag van studenten in de straten van Gent en Leuven, bijvoorbeeld.

Anton Schelfaut (KVHV Gent): ‘De top van de hiërarchie moet de deontologie bewaken, niet haar macht misbruiken.’ Beeld rv

“Ik zie die excessen ook alleen bij clubs die de Blauwe Bladzijden doelbewust in de vuilnisbak hebben gegooid. Zij zijn een smet op het blazoen van het verenigingsleven. Het zijn ook net de studentenverenigingen die jaarlijks duizenden nieuwe leden aanwerven, die worden aangestuurd door machtswellustelingen die hun bijzondere fantasieën botvieren. Dat gaat lijnrecht in tegen de traditie. Mensen moeten wel hun grenzen durven aan te geven, anders is het moeilijk in te schatten hoe ver we kunnen gaan met bijvoorbeeld alcoholgebruik. Platvloers gedrag, zowel lichamelijk als geestelijk, dat we soms in de media zien, gaan wij zelf tegen met een ‘handleiding’ die we hanteren in de Blauwe Bladzijden. Het zou goed zijn als opnieuw meer clubs die ter harte zouden nemen.

“Er zijn bij dat soort vernederingen ook gewoon machtsverhoudingen in het spel. Overal waar mensen zich verenigen, zien we dat een hiërarchische structuur nodig is voor een goede werking. Maar de top van die hiërarchie moet de deontologie bewaken en mag haar macht niet misbruiken. Een studentenvereniging hoort elitevormend te zijn, niet elitair. Je moet nieuwe leden verheffen, niet vernederen.”

Jef Druyts (bestuurder Vlaamse Vereniging van Studenten)

“De afgelopen jaren is er steeds meer kritiek op dooprituelen, en die is niet helemaal onterecht. In de stad waar ik studeer, hoor je weleens verhalen die wenkbrauwen doen fronsen. Toch mogen we de problemen bij sommige verenigingen niet veralgemenen. Ik zie in mijn omgeving zeer veel verenigingen die wél op een verantwoorde manier hun doop organiseren. Bij hen is een doop een ludiek overgangsritueel.

“Er gaan steeds meer stemmen op die dopen willen verbieden. Maar een verbod lost het probleem dat heerst in sommige verenigingen en clubs niet op. Bij een verbod lopen we het risico dat dopen in het geheim zal gebeuren. Dan is er helemaal geen (sociale) controle meer. Dat zagen we bijvoorbeeld tijdens de pandemie. Toen was er ook een verbod op dopen, maar sommige clubs trokken zich daar niets van aan, met alle gevolgen van dien.

Jef Druyts (bestuurder Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)): ‘Bij een verbod lopen we het risico dat dopen in het geheim zullen gebeuren.’ Beeld rv

“We mogen daar dus niet blind voor zijn. Er zijn dopen waar er sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, alcoholmisbruik, intimidatie, machtsmisbruik en levensgevaarlijke proeven. Daar moet tegen opgetreden worden. Maar studentenverenigingen die op een verantwoordelijke manier een doopritueel organiseren, horen niet gestraft te worden voor een aantal rotte appels. Dopen moeten ludiek zijn en horen geen uiting te zijn van een elitevorming binnen een vereniging.

“Laten we dus vooral inzetten op de naleving van de doopcharters. En organiseer overleg tussen studenten, universiteiten, lokale besturen en politie. In mijn omgeving merk ik dat studentenverenigingen daarvoor openstaan. Zo is er in Leuven een goede samenwerking met de studentenflik – niet alleen voor dopen, ook voor cantussen en andere studentikoze activiteiten. Afspraken maken werkt dus.

“Voor wie bang is dat de traditie moet ophouden: maak je niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag en levens­gevaarlijke proeven, en je hoeft niets te vrezen. Dooprituelen moeten kunnen, maar grensoverschrijdend gedrag en ­levensgevaarlijke proeven moeten eruit.”