Moeten extreem rijken zwaarder belast worden? Dat debat zal niet meer wegebben

Beste lezer,

Het bestaansminimum kent u wel: mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen via het OCMW een leefloon aanvragen. Maar had u al gehoord van een bestaansmaximum? Gun de gefortuneerden genoeg om een bloeiend, luxueus leven te leiden maar sluis de rest van hun fortuin door naar de staat: dat idee komt uit de koker van Ingrid Robeyns, Belgisch econoom en hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht. “Er is een punt waarop een mens genoeg heeft”, legt ze uit.

Volgens anderen is dat een slecht idee. “De vraag die hier gesteld wordt, is hoe we de taart eerlijk moeten verdelen. Wie bijdraagt aan de maatschappij door te innoveren of jobs te creëren, vergroot juist de taart”, aldus Roland Duchâtelet, die als ondernemer zelf miljardair is. Het is een debat dat tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos ook hevig gevoerd werd op onze opiniepagina’s. Filosoof Maarten Boudry vindt ongelijkheid niet zo’n groot probleem, voor Groen-politici Kristof Calvo en Dieter Vanbesien is het dat wel.

Dat extreme rijkdom intrigeert, blijkt wel uit het aantal artikels over de superrijken dat alleen de afgelopen week al op onze website verscheen. Zo was er het interview met de Britse onderzoeksjournalist Oliver Bullough (45), die in zijn boek Moneyland in kaart bracht waar en hoe de superrijken en criminelen hun dubieuze geld uit de handen van de fiscus houden, hoe de Amerikaanse superbelegger Ken Griffin op amper één jaar tijd 15 miljard euro winst wist te boeken en het portret van Delphine Arnault, de dochter van de rijkste mens ter wereld Bernard Arnault (met een vermogen van 194 miljard euro).

Wat dichter bij huis blijft de man in de straat geconfronteerd worden met torenhoge prijzen door de inflatie. Daarbij aansluitend zijn de rentes op hypothecaire leningen fors gestegen, waardoor een huis kopen voor velen onbetaalbaar is geworden. Zo neemt de druk op de huurmarkt toe. En dat leidt tot schrijnende taferelen, zoals getuigenissen van onze lezers aantonen: mensen met een vervangingsinkomen worden geweigerd, alleenstaanden betalen 850 euro voor een klein appartementje met schimmel op de muur of de gemeenschappelijke kosten zijn op sommige plekken gestegen tot 75 euro per maand.

Vergeet daarom zeker niet te controleren of u het basispakket energie in november en december – een korting van 392 euro op de elektriciteit- en gasfactuur – wel heeft gekregen. Is dat niet het geval, dan kunt u die vanaf deze week aanvragen bij de federale overheidsdienst Economie. Zeker gezien de discussie nu volop gevoerd wordt over een verhoging van de accijnzen, zit er een stijging van de energiefactuur aan te komen. Alles waar u recht op heeft, moet u dus zeker niet laten liggen.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist