Moeten advocaten minder interviews geven? ‘Zolang de deontologische code gerespecteerd wordt, is er geen probleem’

In deze reeks leggen opiniemakers van De Morgen een brandende kwestie voor aan een gastauteur naar keuze. Deze reeks verschijnt een keer per week in augustus. Vandaag voelt senior writer Joël De Ceulaer strafpleiter Sven Mary aan de tand over media-optredens van hem en zijn confraters.

De Ceulaer: ‘Zou het misschien niet beter zijn, meester, als advocaten net iets zuiniger zouden zijn met grote interviews over lopende zaken waarbij ze betrokken zijn?’

Dag meester,

Advocaten zijn cruciale pijlers onder onze rechtsstaat. Iedereen verdient het om zo goed mogelijk te worden verdedigd: de drugbaron, de terrorist, de seriemoordenaar, maar ook uiteraard alle slachtoffers en andere burgerlijke partijen.

Tegelijk bekleden advocaten een merkwaardige positie. In theorie is het perfect mogelijk dat de advocaat van de verdachte het slachtoffer had bijgestaan. U pleit voor wie u heeft ingehuurd. Dit is geen beschuldiging, het is een gedachte-experiment.

Nu is dit mijn vraag. Journalisten interviewen graag strafpleiters en andere advocaten. De meesten onder u kennen de kracht van het woord. Maar wat ze vertellen over een zaak is maar één kant van het verhaal. Journalistiek zijn die interviews dus een zwakke vorm van waarheidsvinding. Daarom leggen media het oor best overal te luisteren, wat ze uiteraard vaak doen. Maar zou het misschien niet beter zijn, meester, als advocaten net iets zuiniger zouden zijn met grote interviews over lopende zaken waarbij ze betrokken zijn?

Het is een open vraag. Denkt u dat het gebruik van de media, als ik het zo toch even mag noemen, altijd slim en rechtvaardig is? Of zou meer terughoudendheid soms gepast zijn? De vraag kan ook aan de pers worden gesteld, maar ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Dank alvast en vriendelijke groet,

Joël De Ceulaer

Mary: ‘Topkoks van het gerecht: alledaagse kost in de media?’

Topadvocaten zijn de chef-koks van de rechtszaal: ze hebben hun zaak en ze gaan er volop voor, hun cliënten vertrouwen hen, ze worden uitgenodigd voor De expeditie Groenland of De Cooke & Verhulst show, en hun telefoonnummer zit vastgebakken in de gsm’s van het journaille. Die journalisten zijn ook een ras apart. Eerst interviewen ze je jarenlang de kleren van het lijf, en daarna hebben ze het gore lef om je te vragen of het wel oké is om als strafpleiter zo in je blootje te staan. “Moeten advocaten niet wat zuiniger zijn met grote rechtszaken-interviews in de media?”

Ik geef het eerlijk toe: ik speel al jarenlang mijn rolletje in dat mediacircus. Het hoort bij spraakmakende zaken zoals Aquino, Sharia4Belgium of Reuzegom: we lopen de trappen op of af van een gerechtsgebouw, en we worden omringd door camera’s en microfoons van de meest uiteenlopende mediakanalen. We mogen het dan telkens ofwel op een drafje, ofwel lang en breed uitleggen. Iedere confrater-strafpleiter hanteert daarbij een verschillende stijl, eigen aan zijn of haar persoonlijkheid.

Die impromptu-interviews zijn best wel vermoeiend. U moet weten dat de camera’s altijd scherp staan en de kleinste details filmen: als je niet geschoren verschijnt, geeft dat de indruk dat je dag en nacht gewerkt hebt. Elke aarzeling in je stem wordt genadeloos opgepikt door de microfoon. Op het moment zelf denk je dat je geen stress voelt bij al die interviews. Naderhand besef je dat die media-optredens je op de lange duur helemaal leegzuigen.

Journalisten en advocaten hebben uiteraard een bijzondere band. Journalisten willen nieuws rapen, en advocaten hebben vaak nieuwtjes te melden. En de mediaoptredens zorgen voor de advocaten voor bekendheid en renommee die uiteindelijk resulteren in nieuwe potentiële cliënten.

In functie van de positie die onze cliënt inneemt in het proces, hetzij een getraumatiseerd slachtoffer of een dader, hetzij een arme sukkelaar, een gewiekste fraudeur of een maffiose gangster, verwacht men van ons ook een totaal andere stijl en communicatie: diepmenselijk, empathisch, verontwaardigd, verbolgen of deemoedig. Doe ik daar soms aan mee? Uiteraard. Het hoort bij het vak.

Ik pleit dus schuldig - maar eerlijk - ik wens toch ook verzachtende omstandigheden in te roepen. De concurrentiestrijd in de media, net zoals in de advocatuur, is zo bikkelhard, dat alle truken van de foor worden bovengehaald om ons te verleiden tot een interview of een exclusieve quote. Voor de media zijn wij tenslotte ook een commercieel product. Anderzijds willen cliënten soms ook hun verhaal vertellen aan de media, hetzij zelf, hetzij via ons.

Of ik terughoudender moet zijn tijdens bepaalde zaken, omdat er dan maar één kant van het verhaal belicht zou worden, is een complexe vraag. Het recht is voor mij geen exacte wetenschap en de feitelijke waarheid is nooit een zwart-witverhaal. De juridische waarheid is complex en genuanceerd en die krijg je niet uitgelegd tijdens die enkele minuten op de trappen van een gerechtsgebouw of in een tv-studio.

Welke keuze hebben we dan? Prompt elk interview weigeren en botweg de rug toekeren aan de camera’s of ervan weglopen zoals Eliane Liekendael, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, destijds deed tijdens de Agusta-affaire? Diegenen die beweren dat het proces moet worden gevoerd in de zittingszaal en niet op straat, hebben principieel gelijk maar we kunnen ons ook de vraag stellen of dat nog realistisch is in dit mediatijdperk waarin Twitter en andere sociale media de bovenhand nemen. Mensen verwachten nu eenmaal reacties en informatie, en willen daar ook een mening op kunnen geven. Denk maar aan de zaak-Reuzegom, waar enorm veel publieke reactie op kwam.

Sven Mary staat de pers te woord tijdens de zaak-Reuzegom. Beeld BELGA

Een degelijke procesverslaggeving door gespecialiseerde journalisten zou misschien soelaas brengen; maar deze werkwijze is zeer arbeidsintensief en vergt ook een meer aangepaste infrastructuur in alle zittingszalen van de hoven en rechtbanken. Daar kan men strafpleiters echt beoordelen op hun werk. Tegelijkertijd zou men kunnen waarnemen hoe rechters zich op zitting gedragen: de ene zeer respectvol ten aanzien van elke justitiabele, zowel slachtoffer, dader als getuige, de andere hautain, de ene een debat interactief leidend op zoek naar de waarheid, de andere passief en ongeïnteresseerd lijkend. De ene zeer humaan, de andere nors en kortaf, de ene ruim of onbeperkt het woord verlenend aan de advocaten, de andere het woord afnemend en een betoog onderbrekend.

De vaak karikaturale beschrijving van het mediacircus mag ook niet de indruk wekken dat in de relatie tussen advocaat en media alles mag en alles kan. Beide beroepsgroepen, de advocatuur en de journalistiek, hebben eigen deontologische regels. Beide beroepsbeoefenaars kunnen aangesproken worden op hun ‘wangedrag’ in de wederzijdse relaties.

De deontologie van de advocaten is vastgelegd bij de ‘Codex Deontologie voor advocaten’. Die bevat niet minder dan 305 artikelen. Of de deontologieregels effectief nauwgezet worden gehandhaafd door de stafhouders van de balies is een open vraag.

Naast tal van algemene beginselen over de uitoefening van het beroep, zoals deskundigheid, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, waardigheid, rechtschapenheid, kiesheid, onafhankelijkheid, collegialiteit, absolute voorrang voor de belangen van de cliënt, verbod van misleidende publiciteit en plicht tot loyaliteit in de procesvoering, bevat de codex enkele expliciete bepalingen omtrent de relatie met de media.

Zo mag de advocaat in alle omstandigheden, ook in openbare vergaderingen en in de media, publiek gebruik maken van zijn titel en van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, mits eerbiediging van het beroepsgeheim, de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die eigen zijn aan het beroep. Een advocaat mag nooit de indruk wekken een partij of getuige te zijn.

Hij moet correcte informatie verstrekken en dit op een serene wijze. Hij moet daarbij het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging, het recht op bescherming van het privéleven, de waardigheid en de regels van het beroep in acht nemen.

Hij staat buiten het gerechtsgebouw geen interviews toe in toga en blijft verantwoordelijk voor zijn mededelingen in de media. In de rechtszaal mag een advocaat gelijk wat zeggen zonder strafbaar te zijn: dat noemt men de ‘immuniteit van het pleidooi’. Buiten de rechtszaal beschikt de advocaat niet over de immuniteit van het pleidooi, en kan hij over zijn uitlatingen aangesproken en zelfs vervolgd worden.

In de media mag de advocaat wel commentaren leveren over zaken waarin hijzelf niet betrokken was of is en over maatschappelijke evenementen en vraagstukken en inlichtingen, toelichtingen en uiteenzettingen verschaffen. Ook in zaken waarin hijzelf betrokken is als raadsman, mag hij in het openbaar en aan de media inlichtingen, toelichtingen en uiteenzettingen geven, mits in de media geen proces te voeren en mits hij op voorhand de toestemming van zijn cliënt heeft om publieke mededelingen te doen. De belangen van de cliënt moeten altijd primeren.

Beeld Jenna Arts

Om zijn cruciale rol in de rechtsbedeling te kunnen vervullen, moet de advocaat onafhankelijk zijn, dus zonder druk van persoonlijke belangen of externe invloeden. Dit betekent dat de advocaat geen zaken mag aannemen die in conflict zijn met zijn of haar eigen belangen of die beïnvloed kunnen worden door externe partijen. De onafhankelijkheid van de advocaat is net zo belangrijk als de onpartijdigheid van de rechter. Zonder onafhankelijke advocaten kan er geen sprake zijn van een eerlijk proces.

Toch wel een indrukwekkend menu, die deontologische verplichtingen voor advocaten! Maar ook journalisten hebben een ethische code, vervat in de Code van de Raad voor de Journalistiek, in 2010 goedgekeurd en laatst nog geactualiseerd op 6 maart 2023. Deze code bevat slechts 27 artikelen. Journalisten moeten de waarheid vertellen, ook als dat moeilijk of ongemakkelijk is. Ze moeten onafhankelijk zijn van invloeden van buitenaf, zoals politici, bedrijven of belangengroepen, en moeten rechtvaardig zijn in hun berichtgeving. Dus moeten ze alle betrokkenen een eerlijke kans geven om hun verhaal te vertellen. Uiteraard moeten journalisten respect hebben voor de privacy van hun bronnen - maar dat weet u zelf ook wel.

In de omgang met strafpleiters is het dus belangrijk dat journalisten zich bewust zijn van de rol die advocaten spelen in de rechtsstaat. Advocaten zijn verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van hun cliënten, ook als die belangen in conflict zijn met de belangen van de samenleving. Journalisten moeten daarom altijd de belangen van hun publiek vooropstellen en zich niet laten beïnvloeden door de belangen van de advocaten.

Zelfs de meest uitgekookte strafpleiters en journalisten zijn gebonden aan een dik kookboek met ethische en deontologische recepten.

Haute cuisine en fastfood heb je in beide werelden. Mits een snuifje wederzijds respect, is alles meestal koek en ei. En als er eens een uitschuiver gemaakt wordt, kunnen beide partijen daarvan leren.

Sven ‘au bain’ Mary

Volgende keer: Els van Doesburg vraagt aan Alexander D’Hooghe: ‘Hoe maken wij Vlaanderen lovely? Hoe kunnen we mooier bouwen?’