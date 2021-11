Moet vaccinatie verplicht worden? Lezers reageren: ‘Het is duidelijk dat vrijheid, blijheid niet werkt’

Geen duale maatschappij

Het is duidelijk dat vrijheid, blijheid niet werkt tegen de deltavariant. Ik ben het daarom met vicepremier Petra De Sutter eens dat we geen duale maatschappij mogen toelaten, laat staan creëren. Ook voor mezelf gaat het om voortschrijdend inzicht tijdens een vreselijke pandemie. Tegelijkertijd mogen we van vaccinatie niet alles verwachten, ook de andere basismaatregelen goed blijven toepassen is belangrijk.

Dirk Francken (61), Brecht

Verplichten, maar hoe?

Het ziet ernaar uit dat we nog lang met covid gaan sukkelen. Mogelijk blijvend, met een regelmatige vaccin-update. De verplichte vaccinatie lijkt me een belangrijke stap om het aantal zwaar zieken naar beneden te halen. Het algemeen belang is hier belangrijker dan de individuele overtuiging. Een verplichting voelt voor mij ook bijzonder vreemd aan, maar als dit het ‘genezingsproces’ in een stroomversnelling kan brengen, dan denk ik dat ‘ja’ het juiste antwoord is. In hoeverre dat het ethisch zou zijn, is een vraag die ik niet zelf kan beantwoorden. Een redelijk alternatief lijkt me dan een verbod om bijvoorbeeld naar een museum, bioscoop, café en dergelijke te gaan. Wie het dan echt weigert, moet maar bereid zijn om er een aantal beperkingen bij te nemen.

Pedro Da Silva (50), Antwerpen

Sensibilisering moet beter

Je eigen vrijheid stopt waar die van een ander begint. Een alternatief is de uitgaansmogelijkheden van niet-gevaccineerden te beperken. Mensen die zich omwille van gezondheidsrisico’s (diabetes enzovoort) niet kunnen laten vaccineren, dragen sowieso een mondmasker en nemen al extra maatregelen. Ik vind dat ze dan een uitzondering moeten krijgen. Maar degenen die zich ‘als keuze’ niet laten vaccineren, berokkenen de anderen schade toe. Zowel qua gezondheid als op het vlak van de economie. Los daarvan moet de sensibilisering vanuit de overheid echt veel beter.

Liesbeth D’huys (45), Leuven

Ethische en wettelijke basis?

De deltavariant heeft de situatie zodanig veranderd dat een verplichte vaccinatie zich opdringt. We hebben een hoge vaccinatiegraad – vooral in Vlaanderen – en een hoge effectiviteit, maar de combinatie is niet sterk genoeg om de pandemie te doen krimpen. Zijn er alternatieven? Een strenger beleid van testen en quarantaine in het onderwijs zou helpen, maar het betekent dat scholieren om de haverklap in quarantaine moeten, met alle problemen van dien. Is er een ethische basis en kan een wettelijke basis gecreëerd worden? Dat kon voor de verplichte poliovaccinatie – waarom zou dat niet kunnen voor een verplichte Covid-19-vaccinatie?

Peter Van Avermaet (66), Oostende

Elkaar beschermen

Vaccinplicht? Een kwestie van solidariteit en wederzijdse rechten en plichten. Men laat zich niet enkel voor zichzelf vaccineren, maar ook om anderen te beschermen. Omdat een bepaalde groep weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen, kan het virus blijven transformeren en de hele maatschappij benadelen. Nu lijkt het erop dat de groep gevaccineerden geconfronteerd wordt met de nadelige gevolgen van het koppige weigeren van een minderheid. Een minderheid die wel rechten claimt, maar tegelijkertijd hun plicht ten opzichte van zichzelf en anderen niet opneemt.

Fiona De Hondt (39), Sint-Gillis

Combinatie van maatregelen

Vaccinatie alleen zal altijd onvoldoende zijn. Dit zou een onterecht veilig gevoel geven. Een combinatie van maatregelen blijft nodig om voor langere tijd vol te houden. Het draagvlak daarvoor zal volledig weg zijn en kalft nu al af door te veel nadruk op het vaccin. Hoeveel kunnen we winnen bij meer vaccins als de vaccinatiegraad al zo hoog is?

Ruben Segers, Opwijk

Wetenschap!

Er moet solidariteit zijn en het is belangrijk om iedereen te kunnen beschermen. We moeten geloven in en vertrouwen op de wetenschap.

Didi De Vos (18), Turnhout

Algemeen belang

Omdat het algemeen belang in dezen primeert, moet de overheid het vaccin verplichten. Groepsimmuniteit komt er jammer genoeg niet zo eenvoudig met deze uiterst besmettelijke deltavariant, dus is vaccinatie de enige logische oplossing om de besmettingen onder controle te houden en niet te veel vrijheid te moeten inboeten. Het feit dat zogenaamde antivaxers wetenschappelijke studies wantrouwen en van eigen profeten en YouTube-helden wel ‘bewijs’ aannemen, mag onze samenleving niet langer gijzelen. Het CST was een verdienstelijke poging om mensen over de streep te trekken, maar nu het met deze vierde besmettingsgolf de foute kant op gaat, is het tijd voor meer dwingende maatregelen.

Robin De Lille (31), Middelkerke

Geen dwang

Iedereen heeft het recht op zelfbeschikking. Je kunt mensen niet dwingen zich te laten vaccineren, anders kun je ze tot veel meer dingen dwingen en zo brokkelt onze democratie langzaam af tot een dictatuur. Burgers zijn al in zoveel aspecten gedwongen de overheid te volgen dat dit de druppel zal zijn die tot grootschalige opstand zal leiden. Ik ben zelf wel gevaccineerd, maar ik vind dat iedereen het recht heeft om te kiezen. Vaccineren neemt de ziekte niet weg. Ik heb momenteel zelf ook corona, sinds een aantal dagen, en ik kan het dus nog steeds overdragen op anderen. De overheid moet stoppen met ongevaccineerden tot zondebokken te verklaren en de vaccinatie tot heiligmakend middel te kronen. Die aanpak gaat tot een hoop miserie leiden.

Annelies Plugge (28), Lanaken

Desnoods lockdown voor vaccinweigeraars

We hebben het geprobeerd met de mensen die op vrijwillige basis gevaccineerd werden. Het is niet voldoende gebleken. Het is intriest dat de kinderen mondmaskers moeten dragen, school moeten missen, activiteiten opofferen omdat volwassenen het nalaten hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Als ze dat pertinent weigeren mag voor mijn part overgegaan worden tot een verplichte lockdown voor vaccinweigeraars. Laat de mensen die zich wel wensen in te zetten of de enkelen die dat om medische redenen bijvoorbeeld niet mogen, zich niet onveilig voelen wegens een stelletje betweters. Onze Belgische, meestal lovenswaardige, eigenschap om tot een compromis te komen is niet opgewassen tegen dit beestje en zijn nazaten. Tijd voor een kordatere aanpak om dit virus te herleiden tot een simpele griepvariant zoals alle andere.

Abigail Sandra (42), Wachtebeke

Wie de prijs betaalt

Als de overheid iets voorzichtiger de maatregelen had gelost, zaten we nu niet met deze discussie, maar het immuniseren van zoveel mogelijk mensen is alvast een goede basis om het virus ooit onder controle te krijgen. Het is immers aan iedereen om wat verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Nu zijn het de mensen met een verzwakt immuunsysteem die de prijs betalen.

Tim Lacoere (34), Gent

Helaas

Iedereen heeft een sociale verantwoordelijkheid en als burgers die verantwoordelijkheid ten opzichte van medeburgers niet willen opnemen, dan moeten ze, helaas, hiertoe verplicht worden.

Rudy Keuken (54), Beringen

Overheidsplicht

Als het percentage niet-gevaccineerden de gezondheid van anderen in gevaar brengt, dan heeft de overheid mijns inziens de plicht om de bevolking te beschermen. De hoge vaccinatiegraad in Portugal en de ziekenhuis- en andere cijfers in dat land zeggen volgens mij genoeg. Ik wil hierbij benadrukken dat ik mij als leek niet kan uitspreken over de ‘als’ in de eerste zin. Laten we dat overlaten aan de deskundigen ter zake.

Danielle Huse (57), Leffinge

Zachte heelmeesters

Het is overduidelijk dat dit virus niet klein te krijgen is als niet minimaal 95 procent van de bevolking gevaccineerd is. Immunoloog Hans-Willem Snoeck verkondigde in februari terecht in jullie krant dat een minimum van 70 procent niet zou volstaan voor groepsimmuniteit. Wanneer bepaalde mensen maar niet willen inzien dat alles te maken heeft met het overeind houden van onze zorgsector en bijbehorende solidariteit aan de dag leggen, zit er niks anders op dan verplichte vaccinatie. Wat nu gebeurt is de maatregelen continu aanscherpen voor niet-gevaccineerden zodat de druk op hen toeneemt. Dit zorgt echter voor een niet de onderschatten tweedeling in de maatschappij. Iemand moet onze overheid eens influisteren dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

Bjorn Moerman (49), Gent

Compromisloos

Waar het levensbelangrijke zaken betreft (gezondheid, klimaat, veiligheid) dient een overheid gebiedend en compromisloos op te treden en niet bangelijk of halfslachtig zoals nu. Als van in het begin de vaccinatie verplicht zou zijn geweest, zoals vroeger (pokken, kinkhoest, kinderverlamming), dan hadden we die hele toestand aangaande antivaxers, polarisatie door CST, ‘pasjesmaatschappij’ en ga zo maar door niet gehad. Een alternatief is de Oostenrijkse maatregel om de bewegingsvrijheid van iedere niet-gevaccineerde zoveel mogelijk in te perken, maar daarvoor zijn onze politici niet moedig genoeg.

Erik Simons (83), Hoegaarden

Zwakkeren beschermen

Het is in de eerste plaats onze plicht als burgers om de zwakkere mensen in onze maatschappij te beschermen en niet enkel onszelf. Iedereen denkt onaantastbaar te zijn, tot het jou of een familielid overkomt. Revalidatie na corona is niet even uitzieken en een paar maanden revalideren. Het is je individualiteit en menselijke waardigheid volledig verliezen op het moment dat je wakker wordt en niets meer kan. Het is een trauma voor de zieken en hun families dat genegeerd wordt in de media. Te pijnlijk om te benoemen en geen goednieuwsshow? Geen vaccinverplichting invoeren op dit moment is politieke verantwoordelijkheid negeren en de beslissing in handen leggen van een deels sterk individualistische, egocentrische groep van (onwetende) mensen, terwijl artsen en andere verzorgers elke dag hun leven riskeren om deze puinhoop op te ruimen. Elke persoon op de afdeling intensieve zorg is een persoonlijk drama voor de zieke en zijn/haar familie, een gigantische en vermijdbare kost voor de maatschappij. Bovendien is het derde boostershot cruciaal in deze verplichting.

Elizabeth Vandeweghe (43), Gent