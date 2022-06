Moet elke jongere 30.000 euro cadeau krijgen? ‘De rekening zal op termijn gepresenteerd worden’

Een som van 30.000 euro op je 25ste verjaardag, zomaar op je rekening. Dat is wat Ecolo voorstelt. Een startkapitaal voor de jeugd, zonder voorwaarden. Maar is zo’n ‘cheque’ wel een goed idee? Paola Travella (25), covoorzitter van Jong Groen, en Jens Hinderyckx (20), praeses van KVHV Gent, wikken en wegen het idee.

Paola Travella: ‘Een methode om het leven van jongeren gelukkiger te maken’

“Het voorstel van Ecolo is een vorm van herverdeling. Het is de bedoeling om iedereen dezelfde kansen aan te bieden. Jong Groen heeft hier niet exact een standpunt over, maar dat is niet abnormaal. We hebben wel een standpunt over het basisinkomen: dat is een concept in gelijkaardige lijn. Met hetzelfde doel, namelijk herverdeling zodat dat iedereen een menswaardig en rustig leven kan leiden. Die 30.000 euro past in dezelfde filosofie om iedereen op gelijke voet te laten starten met het leven.

Paola Travella: 'Het voorstel leeft niet alleen op de linkse flank, maar bij verschillende politieke strekkingen.' Beeld RV Sien Verstraeten

“Als jongeren 25 jaar zijn, en hoogstwaarschijnlijk zijn afgestudeerd of al even werken, gaan ze een nieuwe levensfase in. De ene jongere heeft tegen dan al meer kapitaal opgebouwd dan de ander, mede door ouders of anderen die jongeren al dan niet mee ondersteunen. Sommigen hebben een kapitaalachterstand, zoals jongeren die geen spaarpotje meekrijgen van familie. Net daarom ben ik voorstander van het basisinkomen. Dat zou een onvoorwaardelijk inkomen moeten zijn voor ieder persoon, al kan ik er zelf geen bedrag op plakken. Het bedrag moet wel hoog genoeg zijn, zodat jongeren met vrijheid hobby’s kunnen kiezen en met een gerust hart kunnen leven, zonder druk. Uit onderzoek blijkt dat dat de ongelijkheid voor een groot deel kan wegwerken en armoede kan wegwerken.

“Het idee van Ecolo leunt daar dus wel wat tegenaan. Ecolo is trouwens niet de enige partij met een dergelijk voorstel. Ook de MR heeft zo’n voorstel klaar: het jeugdkapitaal − maar wel met bepaalde voorwaarden, in tegenstelling tot Ecolo. Het voorstel leeft dus niet alleen op de linkse flank, maar bij verschillende politieke strekkingen. Geld maakt niet gelukkig, maar wel een wereld van verschil. Kapitaal geeft jongeren een grotere vrijheid en is een methode om jongeren gelijke kansen te geven.”

Jens Hinderyckx: ‘De rekening zal op termijn gepresenteerd worden’

“Jongeren zijn rationeel en beseffen dat de overheidsfinanciën al stevig in het rood zijn gegaan door onder meer covid. De rekening zal op termijn gepresenteerd worden. Extra ondoordachte voorstellen maken de factuur, die onze generatie moet terugbetalen, alleen maar groter.

“Ecolo wou dit voorstel trouwens financieren met een vermogensbelasting van 1 procent op de allerrijksten, maar maakte daarbij een rekenfout van 120 miljard euro, heb ik gelezen in een artikel van PAL NWS. Dat toont aan dat dit voorstel totaal ondoordacht is.

Jens Hinderyckx: ‘Ik maak de voor de hand liggende analogie met ‘het geven van een vis of iemand leren vissen’.’ Beeld RV

“Het probleem is ook dat Ecolo voorstelt om de Belgische overheid alweer nieuwe belastingen te laten invoeren, terwijl België al een van de meest belaste landen is in Europa. We kunnen hierbij spreken van een soort fiscaal populisme waarbij de overheid belastingen invoert om zichzelf populair te maken. Er is sprake van doorzichtig politiek opportunisme met overheidsfinanciën van Ecolo om jongerenzieltjes te winnen. Verder maak ik de voor de hand liggende analogie met ‘het geven van een vis of iemand leren vissen’. Er komen beter fiscale langetermijnplannen en maatregelen dan op korte termijn een vette vis te geven, zoals die 30.000 euro.

“Stimulerende maatregelen voor jongeren zijn niet slecht, maar ze moeten volgens mij gericht zijn op het stimuleren van economische activiteiten. Ik denk aan fiscale voordelen op het werk of concreet de uitbreiding van 475 uur werken als jobstudent. Een fiscaal plan waarbij het oprichten van bedrijven voor jongeren voordelig is, langer werken in een studentenjob, en flexi-jobs voor jongeren onder 35 jaar lijken mij effectiever dan een kortstondige 30.000 euro om de stem van jongeren te winnen.”