Moet een pakje sigaretten veertig euro gaan kosten? ‘Tijd voor een Europese aanpak’

Wout Bonroy: ‘Mensen zullen ergens anders sloffen sigaretten gaan inslaan’

‘Ik ben een stoppende roker. Ik rook niet meer dagelijks en probeer van de sigaret af te blijven. Ik was vorige zomer in Ierland en vergat mijn tabak mee te nemen, want ik rolde mijn sigaretten zelf. Kostprijs: 20 euro voor een pakje van 30 gram. In België kost dat maar 6,50 euro. Ik betaalde in Ierland dus enorm veel geld om mijn eigen dood te ­financieren. Maar aan de andere kant: ik ­betaalde dat pakje gewoon, want ik wou wél roken.

“Daarom denk ik dat rokers sowieso zullen blijven roken. Voor mensen die momenteel nog niet roken, zal zo’n stevige prijsverhoging wellicht wel een drempel zijn. Maar mensen die al roken? Die gaan waarschijnlijk op zoek naar goedkopere alternatieven, zoals roltabak of zelfs namaaksigaretten, of ze gaan vapen. Ik denk dus niet dat het een goed idee is. Mensen zullen bijvoorbeeld ook naar Luxemburg of elders trekken om sloffen sigaretten in te slaan.

“Ik zie ook al veel vrienden die ondertussen overstappen van filtersigaretten naar sigaretten zonder, omdat dat goedkoper is. Geld was wel geen issue voor mij, maar mijn gezondheid des te meer. Maar ­iedereen heeft zijn eigen redenen om uiteindelijk te stoppen met roken.

“Wat er volgens mij kan werken, is flankerend beleid. Het toegankelijker maken van tabakologen die naar de mensen toegaan, en outreachend te werk gaan. Ook de publieke ruimten rookvrij maken zou helpen. Als je dan een sigaret opsteekt, voel je ook schaamte en denken rokers meer na. Kinderen gaan je dan ook niet op straat zien roken, en dat kan ook weer preventief werken.”

Boris Janssens: ‘Er moet een Europese aanpak komen’

‘Ik heb nooit gerookt. En ik denk dat het Nederlandse voorstel misschien wel kan voorkomen dat er weer een generatie begint te roken. Ik las onlangs een artikel over Ierland, waar ze de alcoholprijzen verhoogden. Daar merken ze wel een daling in de cijfers, maar niet exponentieel. Misschien kan dat bij sommige rokers dus ook wel een duwtje in de rug zijn om ermee te stoppen. Als een pakje echt 40 euro gaat kosten, zullen er anderzijds ook mensen in de armoede geduwd worden, en dat kan niet de bedoeling zijn. Toch lijkt me een kleine prijsverhoging – niet extreem – een kans voor de nieuwe generatie jongeren. Maar ineens fors verhogen? Dat is geen goed idee. Ook al omdat het sigarettentoerisme dan kan toenemen.

“Daarom vind ik het jammer dat er geen Europese aanpak komt. Dat zou wel moeten, anders heeft zo’n prijsverhoging geen effect. Kijk naar Australië en Nieuw-Zeeland, ook het voorbeeld waar de Nederlandse staatssecretaris naar verwees, trouwens. Ze hebben in Australië de sigarettenprijzen fors opgetrokken, maar daar kunnen rokers gewoonweg niet naar het buitenland om sigaretten te gaan kopen. En hier kan dat wel.”

“Bovendien vermoed ik dat er een zwarte markt zal oprukken. Dealers in allerlei drugs zullen sigaretten er misschien snel even bijnemen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

“En het blijft jammer dat de tabaksindustrie amper wordt aangepakt. Er is nog steeds reclame, en sigaretten liggen nog te kleurrijk en prominent in onze krantenwinkels. Dat is een gevolg van de tabakslobby en daar wordt nog te weinig aan gedaan. Het zou gewoon een goede stap zijn als kinderen en jongeren minder sigaretten zien liggen, want die lijken nu aantrekkelijk.

“Die industrie aanpakken en de zichtbaarheid van sigaretten verkleinen zullen volgens mij dus meer effect hebben dan enkel maar een prijsverhoging proberen door te duwen.”