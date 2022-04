Moet de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar?

LOTUS LI

“Bij de Vlaamse Jeugdraad hebben we al heel wat rond dit thema gedaan. De stemgerechtigde leeftijd zou van ons inderdaad verlaagd moeten worden naar 16 jaar. Niet alleen voor de volgende Europese verkiezingen, maar ook bij de parlementsverkiezingen en de lokale stembusgang. De meeste jongeren zijn sowieso actief in de plaatselijke jeugdorganisatie of de sportraad, wat wil zeggen dat ze wel degelijk betrokken zijn.

“Stemrecht vanaf je zestiende is belangrijk omdat jongeren dan tenminste het gevoel ­hebben ­serieus te worden genomen. Want meer dan ooit gaan de beslissingen van vandaag over onze toekomst. We hebben het over drama­tische toestanden, denk maar aan het klimaat. Daar zijn jongeren heel erg mee bezig, maar ze ­hebben het ­gevoel telkens op een muur te ­botsen omdat de oudere generatie er nu eenmaal minder belang aan hecht.

“Bij de Vlaamse Jeugdraad laten we jongeren verkiezings­the­ma’s kiezen waar we nadien onze ministers over adviseren. Naast het milieu hechten we veel belang aan mentaal welzijn en gelijke kansen. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen voor mijn generatie.

“Er is sowieso een ondervertegenwoordiging van jonge mensen in de politiek. Als jongeren gaan stemmen, zullen ze eerder voor jonge politici kiezen, omdat die onze leefwereld beter begrijpen. Tegelijk zullen politici andere thema’s aansnijden en daar meer op focussen als ze weten dat ook jongeren op hen gaan stemmen.

“Als je jongeren vanaf hun zestiende wil laten ­stemmen, moet dat hand in hand gaan met een uitgebreide educatie. Daar ligt een taak voor de scholen. Momenteel wordt daar op school nauwelijks aandacht aan besteed. En dan zijn we 18 en worden we plots verwacht te weten op wie we moeten stemmen. Krijgen jongeren op hun zestiende stemrecht, dan kunnen scholen hen daar perfect in begeleiden. Zo krijg je ook de meer kwetsbare groepen mee. Want nu zijn het toch vooral jongeren van geëngageerde ouders die naar het stemhokje gaan.”

ENDER SCHOLTENS

“Ik ben voor een stemgerechtigde leeftijd van 16 jaar, maar dan moeten jongeren wel beter geïnformeerd worden over politiek. Op mijn school werd daar nauwelijks iets aan gedaan. Ik volgde Latijn-wiskunde, een richting waarvan je mag verwachten dat je er wat meer inzicht in politiek en maatschappij meekrijgt. Maar ik denk dat we het er hooguit twee keer over hebben gehad.

“Het excuus dat politiek saai is, vind ik trouwens niet opgaan. Een les politiek moet niet per se leuk zijn, het gaat erom dat je aan een klas van vijftien- en zestienjarigen duidelijk kan uitleggen waar de verschillende partijen voor staan.

“Toen ik voor de eerste keer ging stemmen, heb ik dat zelf moeten uitzoeken. Als student heb ik me vooraf uitgebreid ingelezen zodat ik een weloverwogen keuze kon maken. Dat ging vooral over onderwerpen als migratie en gelijke kansen, het alcohol- en drugsbeleid en het milieu, omdat die dingen me het meest interesseren.

“Maar ik weet dat heel wat vrienden nog steeds niet goed weten wat de programma’s van de partijen inhouden en in plaats daarvan hun ouders volgen in hun politieke keuze of hun mening baseren op wat een partij op TikTok laat zien. Wanneer je dan doorvraagt, blijkt dat ze vaak niet goed ­beseffen waarop of op wie ze nu eigenlijk ­stemmen.

“Het argument dat je als zestienjarige nog niet rijp bent om politieke keuzes te maken, vind ik niet juist. Ik had op die leeftijd al een heel uitgesproken mening, net als veel andere leeftijds­genoten. We mogen wel stemmen voor de Europese verkiezingen, waarom dan niet voor alle verkiezingen? Bovendien mag je vanaf je zestiende met een brommer rijden en alcohol drinken. Als dat wel kan, dan moet je ook kunnen stemmen, toch?

“Ook mogen er best meer jongeren de ­politiek in gaan, maar het moet wel in balans blijven. Want ik heb ook vertrouwen in oudere politici, omdat die nu eenmaal meer levenservaring hebben. De combinatie is belangrijk.”