Moet de Iraanse Revolutionaire Garde aangemerkt worden als een terreurgroep?

Duizenden Iraniërs uit heel Europa betoogden vorige maand in Brussel om de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) aan te merken als een terroristische organisatie. De VS waren in 2019 de eerste om dat te doen; het VK onderneemt stappen in die richting en ook in het Europees Parlement klinkt de roep op om de IRGC op de EU-terroristenlijst te plaatsen. Is dat mogelijk en wenselijk?

Momenteel staan er 13 personen en 21 groeperingen op de EU-terrorismelijst, die losstaat van de VN-lijst. Om op de lijst te komen, moet de entiteit betrokken zijn bij terroristische daden zoals het intimideren van een bevolking, een regering of internationale organisatie tot handelen te dwingen of het ernstig destabiliseren van de fundamentele politieke structuur van een land of een internationale organisatie.

De criteria zijn erg breed, maar gezien de lange arm van de IRGC en diens vermeende betrokkenheid bij liquidaties van Iraanse journalisten en (mensenrechten)activisten in het buitenland is de vraag om IRGC aan te merken als terroristische groepering zeer begrijpelijk.

Een persoon of organisatie kan alleen genomineerd worden op basis van concrete informatie. Die kan afkomstig zijn van een rechterlijke instantie waaruit blijkt dat een opsporingsonderzoek of vervolging is ingesteld of een veroordeling voor een (poging tot) terroristische misdrijf. Ook al heeft EU-topdiplomaat Joseph Borell aangegeven dat er geen rechterlijke uitspraak binnen Europa is, zijn er in de VS voldoende aanknopingspunten om IRGC voor de EU-terrorismelijst te nomineren. Recent werden drie huurmoordenaars aangehouden in New York in verband met een verijdelde aanslag op een Iraanse-Amerikaanse journalist. De drie zouden banden hebben met IRGC.

De maatregelen die worden opgelegd aan entiteiten die op de EU-terrorismelijst staan, zijn min of meer hetzelfde als de maatregelen op andersoortige sanctielijsten voor Iran vanwege mensenrechtenschendingen of proliferatie van nucleaire wapens. Er volgt een reisverbod, bevriezing van tegoeden en EU-burgers mogen geen financiering verstrekken aan personen die op de lijst staan. Alleen staan (leden van) de IRGC al op verschillende sanctielijsten, waaronder die tegen de proliferatie van nucleaire wapens.

Als de IRGC op de EU-terrorismelijst wordt geplaatst is lidmaatschap per definitie strafbaar. Onderscheid tussen degenen die ondersteunende functies vervullen of bijvoorbeeld vanwege dienstplicht voor de IRGC werken enerzijds, en anderzijds degenen die actief betrokken zijn bij terroristische daden van de IRGC valt dan min of meer weg. De hele IRGC aanmerken leidt zodoende niet tot meer of andere sancties, maar breidt wel het net uit en kan alle 600.000 leden van IRGC raken. Gerichte sancties en specifieke personen voor de EU-terrorismelijst nomineren zou veel effectiever zijn.

Het aanwijzen van de IRGC als terreurgroep is symbolisch en stuurt een krachtige boodschap richting Iran, maar kan ook gevolgen hebben voor de diplomatieke betrekkingen. Indien het doel is om IRGC aan te pakken vanwege de onderdrukking van eigen bevolking, dan is de ‘EU-sanctielijst mensenrechtenschendingen’ daar geschikt voor.

Al lijkt de IRGC te voldoen aan de criteria om op de EU-terrorismelijst geplaatst te worden, dan blijft de vraag of dit zowel juridisch als politiek haalbaar en wenselijk is en bovenal daadwerkelijk effectief is om de IRGC aan te pakken.