Moet de hogere middenklasse haar eigen boontjes doppen in deze energiecrisis? Het antwoord is niet zo makkelijk

Stavros Kelepouris is journalist.

Nee, aan die roaring twenties zijn we nog even niet toe. Als alles volgens plan loopt, beslist de federale regering-De Croo vrijdag over een korting op de energiefactuur van miljoenen Belgen die met een bang hartje uitkijken naar hun energiefactuur. Volgens de Vlaamse energieregulator VREG bedraagt de jaarfactuur voor een gemiddeld gezin straks meer dan 9.000 euro. Kleine nuance: het gaat om een gezin dat nu, op een historisch hoogtepunt van de prijzen, een nieuw contract moet afsluiten. Het is een extreem scenario. Maar toch, 9.000 euro. Wie kan dat betalen?

Wel, best wel wat mensen. Het is spaargeld voor een verbouwing die nog moet komen, voor een reis waar ze al jaren van dromen, voor dingen die spannender zijn dan een douche nemen of het huis op kamertemperatuur verwarmen.

Niemand wil 9.000 euro betalen voor zijn energiefactuur. Maar het feit is dat best wel wat mensen niet totaal geruïneerd zijn als ze dat toch moeten doen. Ze zullen met minder geld dan voordien uit dit crisisjaar komen, maar ze zullen er wél doorkomen. En veel van hen worden straks ter hulp geschoten door de federale regering, die wellicht meer dan een miljard euro uittrekt voor de nieuwe steunmaatregel. Is dat geld goed besteed?

Het beste plan van aanpak lijkt om vooral de mensen te helpen die in armoede dreigen weg te zakken als deze prijzenhausse nog lang duurt. “Ik vrees dat mensen die vandaag nog net het hoofd boven water kunnen houden zonder extra maatregelen kopje-onder zullen gaan en dat we de armoedecijfers in ons volgende rapport dan zullen zien exploderen”, zegt Anne Van Lancker, voorzitter van Decenniumdoelen, in deze krant.

Bij die groep mensen hoort zeker een belangrijk deel van de middenklasse, maar niet de hele middenklasse. De uitbreiding van het sociaal tarief was een goeie manier om de meest kwetsbaren hulp te bieden, maar schoot tekort omdat mensen die één euro te veel verdienen wel het volle gewicht van deze crisis op de schouders kregen.

Maar wil dat zeggen dat de hogere middenklasse dan maar haar eigen boontjes moet doppen? Het antwoord daarop is niet zo makkelijk. Als de koopkracht van die groep mensen zwaar op de proef gesteld wordt en hun consumptiegedrag stilvalt, zijn de gevolgen meteen voelbaar in de economie - en onrechtstreeks ook in de staatskas.

Bovendien dreigt 2024 dan misschien wel een erg chaotische verkiezingsslag op te leveren, waarbij de extremen met de winst aan de haal gaan en de staat helemaal onbestuurbaar wordt. Daarmee is ons land niet noodzakelijk beter af.

Maar die bedenkingen zijn geen vrijgeleide om nu maar kwistig met geld te strooien. De begroting staat meer dan 31 miljard euro in het rood. Toch opperde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez deze week nog een plan om tot 80 procent van het gemiddelde energieverbruik van een gezin aan een goedkoper tarief te laten betalen - de overheid zou de rest bijpassen. Een plan dat wellicht vele miljarden zou kosten. Zulke foliekes kan België zich eenvoudigweg niet veroorloven.