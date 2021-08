Ann De Boeck is journalist bij De Morgen.

Nog maar eens blijkt het Amerikaanse bedrijf 3M in Zwijndrecht allerlei chemische troep in het Vlaamse milieu te pompen waar we geen weet van hebben. Dit keer gaat het over de giftige stof FBSA, die eerder al in hoge concentraties in vissen in de Westerschelde werd gevonden. De stof zou zich opstapelen in de longen.

Van de PFOS-crisis kan met wat goede wil nog gezegd worden dat het om een erfenis uit het verleden gaat. Eigenlijk wisten 3M en onze overheden al twintig jaar dat er hoge concentraties van de schadelijke stof in onze bodem zaten. Al in 2002 stopte 3M met de productie van het vuil- en waterafstotende goedje dat onder meer in het schuim van brandblussers wordt verwerkt. Alleen was het wachten op de graafwerken van Oosterweel en een paar kritische burgers om iedereen wakker te schudden.

Maar FBSA is de moderne opvolger van PFOS, een stof uit dezelfde PFAS-familie die gewoon uit een kortere koolstofketen bestaat. Volgens sommige onderzoeken zou de stof daardoor makkelijker het lichaam verlaten dan PFOS en dus minder gevaarlijk zijn. Anderen spreken dat tegen. Vandaar dat u in Vlaanderen sowieso een omgevingsvergunning moet aanvragen als u ze in de natuur wil lozen. Maar dat is dus iets wat ze bij 3M in Zwijndrecht kennelijk vergeten zijn.

Dat gebeurt wel vaker, want in februari vergat het bedrijf ook al om de inspectie in te lichten toen er per ongeluk 43.000 liter van het schadelijke natriumhydroxide weglekte in de Antwerpse bodem. Net als toen hult het bedrijf zich in stilzwijgen.

Toch is het moeilijk te zeggen wat erger is: de arrogantie van 3M of het geblunder van de Vlaamse overheid. Al in juni was het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte van dat de Zwijndrechtse fabriek FBSA gebruikte. Toch werd op geen enkel moment de milieu-inspectie gealarmeerd. “Omdat dat niet onze taak was”, zegt woordvoerder Ria Vandenreyt in deze krant. “Wij waren bezig met het bloedonderzoek van omwonenden. De rest is aan andere overheidsinstanties.”

Pas donderdagavond, toen het nieuws naar buiten kwam, repte de Vlaamse milieu-inspectie zich naar naar Zwijndrecht om waterstalen te nemen. Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) spreekt van “een nieuw element” in het lijvige 3M-dossier.

Wie ook blijkbaar niet de taak had om 3M te controleren, is de provincie Antwerpen, die het bedrijf nochtans een riante lozingsvergunning gaf. Volgens gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) is de provincie louter bevoegd voor het vergunnen van lozingen, niet voor de controles daarop. Dat stukje van de opdracht ligt dan weer bij Vlaanderen.

Wie dacht dat Vlaanderen haar lesje na het PFOS-schandaal wel had geleerd, en dat inspectiediensten niet meer op hun eigen eiland zouden werken zodat milieumisdrijven eindelijk ernstig werden genomen, is meteen een illusie armer.